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الجيش الاسرائيلي يغلق طريق قرية الغجر في الجولان



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أفادت مصادر إعلامية بإغلاق الجيش الإسرائيلي طريق قرية الغجر في الجولان ، وتوزيع رسائل نصية على سكانها تطالبهم بعدم التجوال إلا عند الضرورة القصوى.



وذكرت المصادر أن المواطنين يلجأون منذ مساء يوم الخميس، لسلك طريق بديلة، غير مؤهلة لعبور السيارات، من وإلى القرية.


وأشارت إلى أن سكان القرية تلقوا يوم أمس الخميس رسالة فحواها أن الطريق مقفلة أمام القادمين والخارجين من القرية، ما دفع العشرات من أبناء القرية للانتظار لفترة طويلة عند منطقة "مفرق الدبابة" المؤدية إلى قريتهم.


وقالت إن إغلاق الطريق المؤدية إلى قرية الغجر ليس بالأمر الجديد عند كل حدث أمني، حيث تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بإغلاقها وإخلاء الحاجز الأمني عند مدخل القرية وتحديد حركة المواطنين بشكل كبير مما يزيد من معاناتهم.




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