النيابة, الفلسطينية, تطالب, المواطنين, بعدم, نشر, معلومات, في, قضية, الفتاة, اسراء, غريب, وتؤكد, ان, التحقيقات, مستمرة,

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أفادت مصادر إعلامية بإغلاق الجيش الإسرائيلي طريق قرية الغجر في الجولان ، وتوزيع...
حاءنا في بيان صادر عن النائب أحمد الطيبي اليوم الجمعة :" بالأمس تلقيت توجها من الاخ...
لقيت امرأة مصرعها واصيب شخص اخر جراء حادث طرق صعب بين شاحنة وسيارة خصوصية على...
تلقى مركز حيان بلاغاً عن شاب فقد الوعي بعد تعرضه لضربة كهربائية أثناء عملة في قرية...
كشف مصادر صحفية، أن المخابرات المصرية قدمت اقتراحًا جديدًا على وفد حركة حماس الذي...
نابلس_ لقي المواطن احمد طاهر محمد حمدان رواجبة 69 عاما من سكان عصيرة الشمالية مصرعه...
أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم ، الغاء الإجازات لجنوده على الحدود الشمالية مع...
تتواصل المساعي لضمان افتتاح السنة الدراسية في موعدها - يوم الاحد المقبل....
الجمعة 2019/08/30: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...
أقدم مجهولون مساء الخميس على القاء قنبلة صوت على منزل رئيس بلدية رهط الشيخ فايز...