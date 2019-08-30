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النيابة الفلسطينية تطالب المواطنين بعدم نشر معلومات في قضية الفتاة اسراء غريب وتؤكد ان التحقيقات مستمرة



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 قالت النيابة العامة في بيان لها ان النيابة العامة في مدينة بيت لحم باشرت بإجراءات التحقيق في وفاة الفتاة اسراء غريب في مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم بناء على البلاغ الوارد من الشرطة بوصول جثة الفتاة الى المشفى في محافظة بيت لحم.



وقالت النيابة العامة انها باشرت باجراء الكشف الظاهري على الجثة وصدر قرار باحالتها للطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية على الجثة وفق الاصول، وكذلك باشرت بسماع الشهود وجمع الأدلة والبينات الاولية وفقا للوقائع والملابسات.


وتؤكد النيابة العامة على أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وتقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد.


واهابت النيابة العامة بالمواطنين بعدم نشر أو تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء أشخاص حول القضية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد على أن أروقة النيابة العامة مفتوحة للتعامل بجدية مع اية معلومة من شأنها اظهار الحقيقة واحقاق العدل.


وشددت النيابة العامة على ضرورة عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وعائلتها، لما فيها من مساس بالخصوصية والكرامة الانسانية، ووجوب الحفاظ على سرية اجراءات التحقيق وحفاظا على مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.


واكدت النيابة العامة أنها تتابع القضية منذ البداية باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل بذلك.




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