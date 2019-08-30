الافراج, عن, 3, شبان, من, اللد, بعد, اعتقالهم, في, اسطنبول, بتركيا, بعد, ضبطهم, يتجولون, هناك, بدون, جوازات, سفر,

حاءنا في بيان صادر عن النائب أحمد الطيبي اليوم الجمعة :" بالأمس تلقيت توجها من الاخ عبد الكريم الباز ابو اشرف بخصوص ثلاثة شباب (محمد ومحمد وفادي الباز) من اللد، الذين يقضون عطلتهم في اسطنبول منذ عدة ايام.

خلال تواجدهم هناك خرجوا لشراء وجبة طعام بجانب الفندق دون ان يأخذوا معهم جوازات السفر. الشرطة التركية استفسرت عن جوازاتهم وعندما لم يجدوها توجهوا بالشباب الى نقطة الشرطة بنيّة ترحيلهم الى سوريا ظنّا منهم بأن الشباب هم لاجئين سوريين، ومن هناك تم تحويلهم الى سجن بالقرب من منطقة صبيحة لرتحيلهم.تواصلنا مع الجهات المختصة وتابعنا الموضوع أمام السلطات التركية ولولا وجود اصدقائم وهم من عائلة ابو طه من مدينة بئر السبع، الذين ساهموا باصالتهم ونخوتهم بالافراج قبل عدة ساعات عن محمد ومحمد وفادي، وذلك بعد احضار جوازات السفر الى نقطة الشرطة ثم الى السجن. مؤخرا تصلنا عدة توجهات حول تشديد الاجراءات في اسطنبول لذلك ننصح المستجمين بعدم التجوال دون جوازات السفر.