الافراج, عن, 3, شبان, من, اللد, بعد, اعتقالهم, في, اسطنبول, بتركيا, بعد, ضبطهم, يتجولون, هناك, بدون, جوازات, سفر,

كلمات متعلقةالافراج, عن, 3, شبان, من, اللد, بعد, اعتقالهم, في, اسطنبول, بتركيا, بعد, ضبطهم, يتجولون, هناك, بدون, جوازات, سفر,
أفادت مصادر إعلامية بإغلاق الجيش الإسرائيلي طريق قرية الغجر في الجولان ، وتوزيع...
قالت النيابة العامة في بيان لها ان النيابة العامة في مدينة بيت لحم باشرت بإجراءات...
لقيت امرأة مصرعها واصيب شخص اخر جراء حادث طرق صعب بين شاحنة وسيارة خصوصية على...
تلقى مركز حيان بلاغاً عن شاب فقد الوعي بعد تعرضه لضربة كهربائية أثناء عملة في قرية...
كشف مصادر صحفية، أن المخابرات المصرية قدمت اقتراحًا جديدًا على وفد حركة حماس الذي...
نابلس_ لقي المواطن احمد طاهر محمد حمدان رواجبة 69 عاما من سكان عصيرة الشمالية مصرعه...
أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم ، الغاء الإجازات لجنوده على الحدود الشمالية مع...
تتواصل المساعي لضمان افتتاح السنة الدراسية في موعدها - يوم الاحد المقبل....
الجمعة 2019/08/30: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...
أقدم مجهولون مساء الخميس على القاء قنبلة صوت على منزل رئيس بلدية رهط الشيخ فايز...