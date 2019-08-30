تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-30 21:23:15 مصر تعرض تابوت آخر ملكة فرعونية من الأسرة الـ19 |  2019-08-30 21:18:58 الجيش الاسرائيلي يغلق طريق قرية الغجر في الجولان |  2019-08-30 21:16:37 النيابة الفلسطينية تطالب المواطنين بعدم نشر معلومات في قضية الفتاة اسراء غريب وتؤكد ان التحقيقات مستمرة |  2019-08-30 21:13:04 الافراج عن 3 شبان من اللد بعد اعتقالهم في اسطنبول بتركيا بعد ضبطهم يتجولون هناك بدون جوازات سفر |  2019-08-30 16:43:37 الجيش الروسي يعلن وقفا لإطلاق النار في إدلب السورية |  2019-08-30 16:39:15 مصرع امرأة بحادث طرق مروع على شارع 90 بالجنوب |  2019-08-30 15:49:25 "​الرأي" الكويتية : حزب الله سيرد خلال 72 ساعة |  2019-08-30 15:46:55 انقاذ حياة شاب من أبو سنان بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عملة |  2019-08-30 14:36:08 المخابرات المصرية تعرض اقتراحا جديدا على حركة حماس |  2019-08-30 14:34:02 الغاء الإضراب - السنة الدراسية في كل المدارس تفتتح بانتظام |  2019-08-30 13:40:13 أوغلو: ناقلة النفط الإيرانية تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا |  2019-08-30 13:38:25 مصرع مواطن 69 عاماُ بحادث انقلاب جرار زراعي بنابلس |  2019-08-30 11:05:34 "أبل" تحدد موعد إطلاق "آيفون 11" |  2019-08-30 11:04:48 شكوى فلسطينية لدى الأمم المتحدة ضد قرار هندوراس فتح مكتب دبلوماسي في القدس |  2019-08-30 11:03:58 جماهير غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الافراج عن 3 شبان من اللد بعد اعتقالهم في اسطنبول بتركيا بعد ضبطهم يتجولون هناك بدون جوازات سفر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



حاءنا في بيان صادر عن النائب أحمد الطيبي اليوم الجمعة :" بالأمس تلقيت توجها من الاخ عبد الكريم الباز ابو اشرف بخصوص ثلاثة شباب (محمد ومحمد وفادي الباز) من اللد، الذين يقضون عطلتهم في اسطنبول منذ عدة ايام. 


خلال تواجدهم هناك خرجوا لشراء وجبة طعام بجانب الفندق دون ان يأخذوا معهم جوازات السفر. الشرطة التركية استفسرت عن جوازاتهم وعندما لم يجدوها توجهوا بالشباب الى نقطة الشرطة بنيّة ترحيلهم الى سوريا ظنّا منهم بأن الشباب هم لاجئين سوريين، ومن هناك تم تحويلهم الى سجن بالقرب من منطقة صبيحة لرتحيلهم. 


تواصلنا مع الجهات المختصة وتابعنا الموضوع أمام السلطات التركية ولولا وجود اصدقائم وهم من عائلة ابو طه من مدينة بئر السبع، الذين ساهموا باصالتهم ونخوتهم بالافراج قبل عدة ساعات عن محمد ومحمد وفادي، وذلك بعد احضار جوازات السفر الى نقطة الشرطة ثم الى السجن. مؤخرا تصلنا عدة توجهات حول تشديد الاجراءات في اسطنبول لذلك ننصح المستجمين بعدم التجوال دون جوازات السفر. 




كلمات متعلقة

الافراج, عن, 3, شبان, من, اللد, بعد, اعتقالهم, في, اسطنبول, بتركيا, بعد, ضبطهم, يتجولون, هناك, بدون, جوازات, سفر,

تابعونــا

الجيش الاسرائيلي يغلق طريق قرية الغجر في الجولان الجيش الاسرائيلي يغلق طريق قرية الغجر في الجولان 2019-08-30 | 21:18:58

أفادت مصادر إعلامية بإغلاق الجيش الإسرائيلي طريق قرية الغجر في الجولان ، وتوزيع...

النيابة الفلسطينية تطالب المواطنين بعدم نشر معلومات في قضية الفتاة اسراء غريب وتؤكد ان التحقيقات مستمرة النيابة الفلسطينية تطالب المواطنين بعدم نشر معلومات في قضية الفتاة اسراء غريب وتؤكد ان التحقيقات مستمرة 2019-08-30 | 21:16:37

قالت النيابة العامة في بيان لها ان النيابة العامة في مدينة بيت لحم باشرت بإجراءات...

مصرع امرأة بحادث طرق مروع على شارع 90 بالجنوب مصرع امرأة بحادث طرق مروع على شارع 90 بالجنوب 2019-08-30 | 16:39:15

لقيت امرأة مصرعها واصيب شخص اخر جراء حادث طرق صعب بين شاحنة وسيارة خصوصية على...

انقاذ حياة شاب من أبو سنان بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عملة انقاذ حياة شاب من أبو سنان بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عملة 2019-08-30 | 15:46:55

تلقى مركز حيان بلاغاً عن شاب فقد الوعي بعد تعرضه لضربة كهربائية أثناء عملة في قرية...

المخابرات المصرية تعرض اقتراحا جديدا على حركة حماس المخابرات المصرية تعرض اقتراحا جديدا على حركة حماس 2019-08-30 | 14:36:08

كشف مصادر صحفية، أن المخابرات المصرية قدمت اقتراحًا جديدًا على وفد حركة حماس الذي...

مصرع مواطن 69 عاماُ بحادث انقلاب جرار زراعي بنابلس مصرع مواطن 69 عاماُ بحادث انقلاب جرار زراعي بنابلس 2019-08-30 | 13:38:25

نابلس_ لقي المواطن احمد طاهر محمد حمدان رواجبة 69 عاما من سكان عصيرة الشمالية مصرعه...

إسرائيل تلغي إجازات جنودها على الحدود الشمالية إسرائيل تلغي إجازات جنودها على الحدود الشمالية 2019-08-30 | 08:53:37

أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم ، الغاء الإجازات لجنوده على الحدود الشمالية مع...

استمرار المساعي لضمان افتتاح العام الدراسي في موعده استمرار المساعي لضمان افتتاح العام الدراسي في موعده 2019-08-30 | 08:48:37

تتواصل المساعي لضمان افتتاح السنة الدراسية في موعدها - يوم الاحد المقبل....

الطقس: أجواء حارة الطقس: أجواء حارة 2019-08-30 | 06:59:25

الجمعة 2019/08/30: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...

القاء قنبلة على منزل رئيس بلدية رهط القاء قنبلة على منزل رئيس بلدية رهط 2019-08-29 | 21:53:46

أقدم مجهولون مساء الخميس على القاء قنبلة صوت على منزل رئيس بلدية رهط الشيخ فايز...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انقلاب سيارة اصابة شخصين حادث طرق مدخل ام الفحم الشرطة اسعاف مستشفى حركة سير تنظيم برجس عويدات سوريا سجن تهمة التجسس لصالح اسرائيل مجدل شمس طالب طب اسنانسائق من كفر مصر شاحنة انقلاب محملة ابقار اسعاف شارع 90 مهرجان ومسيرة شم النسيم مسني مسنو الشمال قرية ميعار المهجرة احتفال اختتام مثقال زيدان كفر مندا محكمة مواجهات الشرطة تنظيم مظاهرة القاء حجارةأمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار أنباء اتصال هاتفي تركي سوري على مستوى قيادة معلومات عالمية انهيار سقف بيت عكا القديمة البلدة عدد من المصابين اطفاء اسعاف جابصين اطفال اصابة طفيفة جزء اصابة خطيرة حادث طرق مروع قرب حاناتون كفر مندا شابة اسعاف شرطة حبيب عالم مصرع الشاب نياص رؤوس حيوانات وادي حلزون قرب قرية عرابة سلطة حماية الطبيعةمشاركة واسعة مسجد بلال بن رباح عرابه صلاة التراويح مدينة رمضان شهر السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كورايشابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة عطا جابر لاعب مكابي حيفا صورة مسجد الاقصى القدس الفوز كأس الدولة مكابي تل ابيبمفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com