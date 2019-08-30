الجيش, الروسي, يعلن, وقفا, لإطلاق, النار, في, إدلب, السورية,

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد سيلتزم به الجيش السوري على أن يدخل حيز التنفيذ صباح السبت في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، التي تسعى دمشق إلى استعادتها.

وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، وف ما ذكرته وكالة "فرانس برس"، أنه تم التوصل إلى اتفاق "لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتبارا من الساعة 6,00 في 31 آب/اغسطس"، داعيا المجموعات المسلحة في المنطقة إلى الالتزام به.