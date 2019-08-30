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مصرع امرأة بحادث طرق مروع على شارع 90 بالجنوب



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لقيت  امرأة مصرعها واصيب شخص اخر جراء حادث طرق صعب بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 90 في منطقة الجنوب عصر اليوم الجمعة .




طواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص المرأة من السيارة الخصوصيه وكانت قد فارقت الحياه في حين اصيب سائق الشاحنة ووصفت اصابته بالطفيفة.




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