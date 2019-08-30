مصرع, امرأة, بحادث, طرق, مروع, على, شارع, 90, بالجنوب,

طواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص المرأة من السيارة الخصوصيه وكانت قد فارقت الحياه في حين اصيب سائق الشاحنة ووصفت اصابته بالطفيفة.

لقيت امرأة مصرعها واصيب شخص اخر جراء حادث طرق صعب بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 90 في منطقة الجنوب عصر اليوم الجمعة .

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