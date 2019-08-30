"​الرأي", الكويتية, :, حزب, الله, سيرد, خلال, 72, ساعة,

كشفت مصادر من حزب الله لـصحيفة "​الرأي" الكويتية​ عن أن العملية التي ينوي ​حزب الله​ تنفيذها تتوقف أولا على التوفيق في اصطياد أهداف يريدها، مشيرة إلى أنه يفترض أن يجري الردّ على الضربة المزدوجة التي قامت بها إسرائيل في غضون 72 ساعة.

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ولفتت المصادر أن الثمن الذي يريده "حزب الله" اللبناني سيكون بحجم الضربة الموجعة التي تلقاها، وتاليا لا يمانع، وبحسب الموفقية، بأكثر من قتيليْن أو ثلاثة في صفوف الإسرائيليين.وأشارت المصادر نفسها أن الرد سيكون في لبنان وهذا لن يرتبط بخطأ لغوي، بل أن ​الطيران الإسرائيلي​ سيكون هدفا وخصوصا أن هذا الأمر يتزامن مع معلومات عن أن الحزب تَسلم منظومة ​صواريخ​ إيرانية شبيهة بـ"اس 300" الروسية.