انقاذ, حياة, شاب, من, أبو, سنان, بعد, تعرضه, لصعقة, كهربائية, أثناء, عملة,

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لقيت امرأة مصرعها واصيب شخص اخر جراء حادث طرق صعب بين شاحنة وسيارة خصوصية على...
كشف مصادر صحفية، أن المخابرات المصرية قدمت اقتراحًا جديدًا على وفد حركة حماس الذي...
نابلس_ لقي المواطن احمد طاهر محمد حمدان رواجبة 69 عاما من سكان عصيرة الشمالية مصرعه...
أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم ، الغاء الإجازات لجنوده على الحدود الشمالية مع...
تتواصل المساعي لضمان افتتاح السنة الدراسية في موعدها - يوم الاحد المقبل....
الجمعة 2019/08/30: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...
أقدم مجهولون مساء الخميس على القاء قنبلة صوت على منزل رئيس بلدية رهط الشيخ فايز...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، في مدينة...
اصيب شخص بالخمسينات من عمرة بعد أن دهسه شخص آخر كان يقود دراجة نارية عند مدرسة...
الحكومة الحالية لا تجيد قراءة الخريطة السياسية الدولية * نتنياهو يريد اتخاذ كافة...