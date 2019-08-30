انقاذ حياة شاب من أبو سنان بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عملة

تلقى مركز حيان بلاغاً عن شاب فقد الوعي بعد تعرضه لضربة كهربائية أثناء عملة في قرية أبو سنان، بعد وصول طاقم علاج مكثف حيان، كان بالمكان شاب يبلغ من العمر 39 عاماً من قرية أبو سنان فاقداً للوعي وتوقف قلبه عن العمل، قام الطاقم بسرعة بتقديم العلاج الأولي الذي شمل تقديم ضربات كهربائية للصدر، مما أدى لإعادة عمل القلب، بعدها تم نقله لغرفة العلاج المكثف بحالة مستقرة بكامل وعيه.