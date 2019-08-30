المخابرات, المصرية, تعرض, اقتراحا, جديدا, على, حركة, حماس,

كشف مصادر صحفية، أن المخابرات المصرية قدمت اقتراحًا جديدًا على وفد حركة حماس الذي زار القاهرة خلال الأيام الماضية، وعاد إلى قطاع غزّة، الأربعاء، حول ملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت صحيفة "الأخبار اللبنانية" قول مصدر في حركة حماس والذي جاء فيه إن "الاقتراح المصري الجديد يتعلّق بالتهدئة مع الاحتلال وتحسين الواقع الإنساني والاقتصادي مقابل ضمان الهدوء على حدود القطاع، على أن تكون مدة التهدئة هذه المرة طويلة".وذكرت الصحيفة: "بينما يستمر إطلاق الصواريخ المتقطّع من غزة تجاه مستوطنات الغلاف على نحو شبه يومي، ويقابله ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشنّ حرب جديدة، فقد طالبت المخابرات المصرية وفد حماس، بضرورة ضبط الأوضاع لضمان تقديم تسهيلات جديدة لسكان غزة".