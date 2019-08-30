الغاء الإضراب - السنة الدراسية في كل المدارس تفتتح بانتظام

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الافراج عن سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد...
تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الاولى في الدرجة الممتازة لكرة القدم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ عن...
يكون الجو، اليوم الاثنين، صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة...
بمشاركة واسعة من النساء , أقيم في مستشفى الناصرة الفرنسي برنامج خاص بمناسبة اسبوع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وقع حادث...
اصيب فتى عربي 17 عاما في مدينة تل ابيب باصابات وصفت بالخطيرة اليوم الجمعة جراء...
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اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على اقتحام بلدة الجش في الجليل الاعلى وخط شعارات...
* ارتفاع ب- %1.7 بنسبة الحاصلين على شهادات بجروت ( من %68.2 ل- %69.9 ) ترجمة ذلك 6,000 طالبا...