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الغاء الإضراب - السنة الدراسية في كل المدارس تفتتح بانتظام



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تقرر اليوم الجمعة الغاء الإضراب , حيث ستفتتح السنة الدراسية في كل المدارس بانتظام وفي موعدها يوم الاحد.



وزارة المالية توصلت لاتفاق مع نقابة المعلمين، في اللحظة الأخيرة، وبالتالي فإن السنة الدراسية ستفتتح بشكل عادي بدون إضراب في كل الطبقات، الابتدائية، الاعدادية والثانوية.
الغاء الإضراب - السنة الدراسية في كل المدارس تفتتح بانتظام




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