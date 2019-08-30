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علماء يكشفون سر نمو الأورام السرطانية وانتشارها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجدت دراسة حديثة أن الخلايا السرطانية قد "تفسد" الأنسجة السليمة لمساعدتها على النمو والانتشار ومقاومة العلاج.



واستخدم علماء من معهد "فرانسيس كريك" في لندن، أحدث التقنيات لدراسة الأنسجة التي تحيط بالأورام لدى الفئران في المختبر.


ووجد العلماء أن الأنسجة السليمة، التي تحدت الخلايا الخبيثة، أصبحت "مثل الخلايا الجذعية" و"دعمت بالفعل نمو السرطان".


ويعتقدون أن هذا الأمر يدل على "التأثير القوي للسرطان، الذي يفرضه على الخلايا المجاورة".




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