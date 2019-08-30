علماء, يكشفون, سر, نمو, الأورام, السرطانية, وانتشارها,

واستخدم علماء من معهد "فرانسيس كريك" في لندن، أحدث التقنيات لدراسة الأنسجة التي تحيط بالأورام لدى الفئران في المختبر.ووجد العلماء أن الأنسجة السليمة، التي تحدت الخلايا الخبيثة، أصبحت "مثل الخلايا الجذعية" و"دعمت بالفعل نمو السرطان".ويعتقدون أن هذا الأمر يدل على "التأثير القوي للسرطان، الذي يفرضه على الخلايا المجاورة".

وجدت دراسة حديثة أن الخلايا السرطانية قد "تفسد" الأنسجة السليمة لمساعدتها على النمو والانتشار ومقاومة العلاج.

تابعونــا

دراسة تكشف سرا خطيرا عن الوشوم.. وتحذير من الإبر والألوان 2019-08-30 | 11:07:22 توصلت دراسة حديثة إلى أن الوشم ذا الألوان الزاهية قد يتسبب في تسرب معادن ثقيلة...

الولادة القيصرية تهدد الأطفال بمرض اجتماعي 2019-08-30 | 09:09:17 وجدت دراسة جديدة تتبعت 20 مليون ولادة، أن الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية هم...

حمية "رجل الكهف" تساعد على فقدان أكثر من 3 كلغ بشهر 2019-08-29 | 16:26:26 كشفت الأبحاث أن الصيام المتعاقب قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على...

الكوسا وفوائدها لصحة الإنسان 2019-08-29 | 14:46:15 الكوسا "القرع" من الخضروات المنتشرة والرخيصة في العالم، ولها فوائد صحية عديدة...

النوم مدة قصيرة.. دراسة تكشف أمرا مثيرا 2019-08-29 | 11:26:46 إذا كنت تنام نحو 6 ساعات فقط في الليلة، لكنك تشعر بأخذ قسط كاف من الراحة، فالعلماء...

كيف نعد وجبة فطور متوازنة للطفل؟ 2019-08-29 | 10:30:21 يمكن من خلال استخدام القليل من المكونات تقديم وجبة فطور صحية لطفلك كل صباح، دون...

جراح إيراني يحطم الرقم القياسي العالمي في عمليات "زرع الكلى" 2019-08-29 | 08:44:33 حطم المختص الإيراني في الجراحة، محمد حسين نوربالا، الرقم القياسي العالمي في...

دراسة حديثة تحذّر من نشاط يومي قد يقتلك! 2019-08-28 | 19:57:13 أطلقت دراسة علمية حديثة تحذيرها مما قالت إنه "نشاط يومي" نقوم به يمكن أن يتسبب في...

ما خطورة انخفاض ضغط الدم؟ 2019-08-28 | 15:55:17 يعاني بعض الأشخاص من انخفاض مستوى ضغط الدم، ولكن دون أن يرافق ذلك أعراض مرضية، في...