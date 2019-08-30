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مي عز الدين ترد على تحية نادين نسيب نجيم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عبّرت الممثلة المصرية ​مي عز الدين​ عن حبها للممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، اذ انها نشرت على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة لنادين مع الإعلامية المصرية ​بوسي شلبي​، والتي اعربت فيها عن حبها للجمهور المصري، موجهة التحية إلى مي عز الدين التي كانت قد رحبت بها في مصر رغم عدم وجود علاقة سابقة بينهما.


وردّت مي على نادين من خلال تعليقها على الفيديو قائلة: “ربنا يحميكي ويحفظك”.


ولاقى هذا المقطع رواجا كبيرا بين جمهور الممثلتين.




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