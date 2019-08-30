نافاس, يرحل, عن, ريال, مدريد, بصفقة, تبادلية,

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن توصل نادي ريال مدريد، لاتفاق مع ألفونس أريولا حارس مرمى باريس سان جيرمان، لضمه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة "RMC" الفرنسية، فإن ريال مدريد نجح في الاتفاق مع أريولا، بعدما اتفق حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس مع إدارة باريس سان جيرمان.وأشار التقرير، إلى أن أريولا سيكون ضمن صفقة انتقال نافاس لصفوف باريس سان جيرمان، والذي أعلن عدم رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الميرنجي.وتابعت: "الآن يتبقى فقط اتفاق ريال مدريد وباريس سان جيرمان حول إتمام الصفقة، حيث من المُقرر أن يلعب أريولا مباراته الأخيرة مع البي أس جي ضد ميتز قبل أن يتوجه إلى الميرنجي".يُذكر أن كيلور نافاس لازال يتدرب بشكل طبيعي مع ريال مدريد، في انتظار حسم كلا الناديين الصفقة خلال الساعات المقبلة.