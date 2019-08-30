أوغلو:, ناقلة, النفط, الإيرانية, تتجه, إلى, لبنان, لا, إلى, تركيا,

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كشفت مصادر من حزب الله لـصحيفة "الرأي" الكويتية عن أن العملية التي ينوي حزب...
أعلنت شركة أبل عن موعد إطلاق هاتفها الذكي المقبل، الذي سيطلق عليه في الغالب...
قررت وزارة الخارجية الفلسطينية، تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد هندوراس لتوجهها...
تستعد جماهير غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة "الوفاء...
مدد مجلس الامن الدولي لعام مهمة الجنود الامميين العشرة الاف المنتشرين في جنوب...
حقق علماء اكتشافا هاما بالكشف عن وجه أحد أقدم الأنواع ضمن الشجرة التطورية...
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الإدارة الاميركية لا تساعد في تحقيق السلام...
هدد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة باستهداف...
أعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، الأربعاء "حالة طوارئ" في الولاية...
أعلنت السلطات المغربية مساء الأربعاء مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات ناجمة عن...