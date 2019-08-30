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أوغلو: ناقلة النفط الإيرانية تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن وزير الخارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" التي كانت محتجزة بجبل طارق، تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا، حسبما نقلت عنه قناة "إن تي في" التركية.



ويأتي هذا التصريح بعد ساعات قليلة من أنباء عن تغيير الناقلة الإيرانية مسارها إلى ميناء اسكندرون جنوب تركيا.


وتستمر "أدريان داريا1" منذ 15 يوما، بالإبحار في المتوسط، من دون أن تتوقف في أي محطة كانت حددتها سابقا، مثل ميناء كالاماتا في اليونان، وميناء مرسين في تركيا.


وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها باعت حمولة الناقلة البالغة مليوني برميل من النفط الخام لجهة لم تكشف عنها.




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