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مصرع مواطن 69 عاماُ بحادث انقلاب جرار زراعي بنابلس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نابلس_ لقي المواطن احمد طاهر محمد حمدان رواجبة 69 عاما من سكان عصيرة الشمالية مصرعه صباح اليوم الجمعة بحادث سير انقلاب ذاتي لجرار زراعي شمال نابلس.



وأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بان الحادث وقع بين بلدتي ياصيد وسيريس شمالي نابلس وعلى الفور تحرك مركز شرطة عصيرة الشمالية لمكان الحادث والدفاع المدني والاسعاف و خبير الحوادث ونُقل المواطن لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس وبعد لحظات من وصوله اعلن الأطباء عن وفاته.


وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقاً للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته.




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