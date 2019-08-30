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هند صبري أول عربية تفوز بهذه الجائزة العالمية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فازت الممثلة التونسية ​هند صبري​ بجائزة  starlight cinema award  لهذا العام، من قبل مؤسسة الصحفيات الإيطاليات، التي إختارتها بناءً على موهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة لتصبح بذلك أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤ وستستلمها يوم ٣ أيلول/سبتمبر المقبل في تمام السادسة مساءً.



وكانت شاركت صبري بالأمس الجمهور إطلالتها في افتتاح مهرجان البندقية السينمائي الدولي​ بدورته الـ76 يوم اول من أمس، وكتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"فخورة بإنتمائي لأسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم مهرجان فينسيا السينمائي الدولي".


وتألقت هند بفستان مزين الباييت على السجادة الحمراء، في عرض فيلم الحقيقة the truth من إخراج الياباني، هيروكازو كوري إيدا، وبطولة، ​كاترين دينوف​، و​جولييت بينوش​.




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