هند, صبري, أول, عربية, تفوز, بهذه, الجائزة, العالمية,

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بعد تقديمه استقالته من إدارة الفنانة هيفا وهبي بعد الهجوم عليه من فانز هيفا...
ظهرت الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” بإطلالة جديدة على جمهورها يعد نشرها صورة...
تمضي الممثلة السورية كندة علوش عطلة مع زوجها النجم المصري عمرو يوسف وطفلتهما حياة...
احتفلت الفنانة ميريام فارس بعيد زواجها الخامس، ونشرت صوراً لها بالفستان الأبيض...
نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة لابنتيها. وعلقت...
أُستفزّت النجمة التركية هازال كايا بعد نشر احدى الصحف التركية مقالا عنوانه:...
تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى خلال حفلها الغنائى الذى أقيم بإحدى شواطئ...
تزامناً مع فاعليات مهرجان سوق عكاظ لهذا العام في السعودية، والذي تشارك فيه كل من...
نشرالممثل باسم ياخور صورة له معلقا عليها انه يحب دمشق فردت عليه زوجته رنا...
ينافس الفنان المصري تامر حسني على مستوى القارة الأفريقية، للحصول على لقب أفضل...