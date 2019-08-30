"أبل", تحدد, موعد, إطلاق, "آيفون, 11",

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قررت وزارة الخارجية الفلسطينية، تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد هندوراس لتوجهها...
تستعد جماهير غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة "الوفاء...
مدد مجلس الامن الدولي لعام مهمة الجنود الامميين العشرة الاف المنتشرين في جنوب...
حقق علماء اكتشافا هاما بالكشف عن وجه أحد أقدم الأنواع ضمن الشجرة التطورية...
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الإدارة الاميركية لا تساعد في تحقيق السلام...
هدد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة باستهداف...
أعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، الأربعاء "حالة طوارئ" في الولاية...
أعلنت السلطات المغربية مساء الأربعاء مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات ناجمة عن...
قررت الولايات المتحدة عدم نشر خطتها للسلام " صفقة القرن" قبل انتخابات الكنيست....
أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات يوم الأربعاء إن الولايات...