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شكوى فلسطينية لدى الأمم المتحدة ضد قرار هندوراس فتح مكتب دبلوماسي في القدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررت وزارة الخارجية الفلسطينية، تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد هندوراس لتوجهها إلى فتح مكتب دبلوماسي في القدس مرتبط بسفارتها في تل أبيب.



وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها قررت التقدم بشكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة بسبب قرارها فتح البعثة الدبلوماسية، معلنة "سحب رغبتها في فتح سفارة لها في (عاصمة هندوراس) تيغوسيغالبا".


وبحسب البيان قررت وزارة الخارجية أيضا "تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980".




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