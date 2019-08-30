وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت أهالي غزة للمشاركة الفاعلة في جمعة "الوفاء للشهداء" بمخيمات العودة.

تستعد جماهير غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة "الوفاء للشهداء" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المتواصلة منذ 30 مارس من العام الماضي.

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