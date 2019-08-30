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جماهير غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تستعد جماهير غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة الحاشدة والفاعلة في جمعة "الوفاء للشهداء" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المتواصلة منذ 30 مارس من العام الماضي.



وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت أهالي غزة للمشاركة الفاعلة في جمعة "الوفاء للشهداء" بمخيمات العودة.




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