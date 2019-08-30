تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-30 08:57:22 هندي يقتل والدته بفأس ويطهو مخها !! |  2019-08-30 08:53:37 إسرائيل تلغي إجازات جنودها على الحدود الشمالية |  2019-08-30 08:48:37 استمرار المساعي لضمان افتتاح العام الدراسي في موعده |  2019-08-30 06:59:25 الطقس: أجواء حارة |  2019-08-29 21:53:46 القاء قنبلة على منزل رئيس بلدية رهط |  2019-08-29 22:51:32 اطلاق نار على سيارة في طمرة |  2019-08-30 00:01:41 مجلس الامن يحذر من اندلاع نزاع جديد بين لبنان واسرائيل |  2019-08-29 19:35:01 اقرار وفاة محمد ياسين شحادة من طمرة متأثراً بجراحه جراء حادث دهس |  2019-08-29 20:35:06 رئة الأرض |  2019-08-29 20:37:44 صدام بين الريال وباريس.. ومجموعة نارية لبرشلونة بدوري الأبطال |  2019-08-29 19:44:25 المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الانتخابات البرلمانية الوشيكة هي سبب التوتر الأمني متعدد الجبهات |  2019-08-29 19:39:53 مصرع رجل للتعرض للدهس في النقب |  2019-08-29 19:25:28 ” سلاف فواخرجي ” تطل على الجمهور بصورة بدون مكياج |  2019-08-29 17:53:51 جامعة القدس والمواصفات والمقاييس توقعان اتفاقية تعاون علمي وفني |  2019-08-29 17:52:06 مجلس الرينة المحلي يعلن عن جهوزية المدرسة الابتدائية "ب"لاستقبال العام الدراسي |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

القاء قنبلة على منزل رئيس بلدية رهط



  |     |   اضافة تعليق



القاء قنبلة على منزل رئيس بلدية رهط




كلمات متعلقة

القاء, قنبلة, على, منزل, رئيس, بلدية, رهط,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن جندي فسوطة محطة مركزية نهاريا شاب مشتبه اعتقال ابو سنانالبعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون عرب يهود اغضان زيتون تظاهرة شعارات تعايش مظاهرة مسجاف البطوف عرابة سخنين عنزة نطحه حيفا عامل ركضت اتجاهه اصيب اصابات طفيفة مستشفى عين الاسد وفاة الطالب بلال عامر حريق اضرار جسيمة دون اصابات مدينة باقة الغربية اطفاء سلطة صالون بيت نار مقتل 5 نساء عرب مواطنين منذ بداية العام 2016 ضحايا العنف اطلاق نار اجرام بث مباشر : ليفربول و ستوك سيتيوزارة التربية التعليم مديرة معلمة عربيتان تحريض ضد الجنود الجيش الاسرائيلي طبيب نساء مخالفات جنسية متعالجات لديه عيادة الناصرة اعتقال شرطة تحقيق مش خايفين فيسبوك شباب شابات القدس الاقصى حملة القدس باب العامود تشيك ان كوب قهوة نور زياد شحادة مجد الكروم علامة بسيخومتري 783 امتحان تحققجراند بالاس عنان شمشوم نتسيرت عيليت اغلاق اعادة فتح قاعة افراح فيديو توئيق محاولة قتل طعن مطعم سكين قرب شاطئ البحر بات يام اتهام اصابة شابين يركا اصطدام محطة باص حافلات سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com