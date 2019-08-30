الولادة, القيصرية, تهدد, الأطفال, بمرض, اجتماعي,

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كشفت الأبحاث أن الصيام المتعاقب قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على...
الكوسا "القرع" من الخضروات المنتشرة والرخيصة في العالم، ولها فوائد صحية عديدة...
إذا كنت تنام نحو 6 ساعات فقط في الليلة، لكنك تشعر بأخذ قسط كاف من الراحة، فالعلماء...
يمكن من خلال استخدام القليل من المكونات تقديم وجبة فطور صحية لطفلك كل صباح، دون...
حطم المختص الإيراني في الجراحة، محمد حسين نوربالا، الرقم القياسي العالمي في...
أطلقت دراسة علمية حديثة تحذيرها مما قالت إنه "نشاط يومي" نقوم به يمكن أن يتسبب في...
يعاني بعض الأشخاص من انخفاض مستوى ضغط الدم، ولكن دون أن يرافق ذلك أعراض مرضية، في...
يبدأ سرطان المعدة في أي مكان داخل أو على جدار المعدة، وغالبا ما تكون الأعراض غامضة...
: يعلم الجميع أنه يجب وضع واق من أشعة الشمس للحماية من أضرارها، لكن بعض الخبراء...
قال علماء، الاثنين، إن الشعور السريع بالإعياء ربما يشير إلى مشكلة في القلب في...