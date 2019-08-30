تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-30 08:57:22 هندي يقتل والدته بفأس ويطهو مخها !! |  2019-08-30 08:53:37 إسرائيل تلغي إجازات جنودها على الحدود الشمالية |  2019-08-30 08:48:37 استمرار المساعي لضمان افتتاح العام الدراسي في موعده |  2019-08-30 06:59:25 الطقس: أجواء حارة |  2019-08-29 21:53:46 القاء قنبلة على منزل رئيس بلدية رهط |  2019-08-29 22:51:32 اطلاق نار على سيارة في طمرة |  2019-08-30 00:01:41 مجلس الامن يحذر من اندلاع نزاع جديد بين لبنان واسرائيل |  2019-08-29 19:35:01 اقرار وفاة محمد ياسين شحادة من طمرة متأثراً بجراحه جراء حادث دهس |  2019-08-29 20:35:06 رئة الأرض |  2019-08-29 20:37:44 صدام بين الريال وباريس.. ومجموعة نارية لبرشلونة بدوري الأبطال |  2019-08-29 19:44:25 المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الانتخابات البرلمانية الوشيكة هي سبب التوتر الأمني متعدد الجبهات |  2019-08-29 19:39:53 مصرع رجل للتعرض للدهس في النقب |  2019-08-29 19:25:28 ” سلاف فواخرجي ” تطل على الجمهور بصورة بدون مكياج |  2019-08-29 17:53:51 جامعة القدس والمواصفات والمقاييس توقعان اتفاقية تعاون علمي وفني |  2019-08-29 17:52:06 مجلس الرينة المحلي يعلن عن جهوزية المدرسة الابتدائية "ب"لاستقبال العام الدراسي |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محمد وزيري وهيفا يجتمعان.. وهل سيعود عن استقالته؟



  |     |   اضافة تعليق



بعد تقديمه استقالته من إدارة الفنانة ​هيفا وهبي​ بعد الهجوم عليه من فانز هيفا بسبب إعلانه عدم تأييده للمثليين وانتقاده لفرقة مشروع ليلى، أثار ​محمد وزيري​ حيرة جمهور الفنانة المحبوبة حول عودته مجدداً لإدارة اعمالها خصوصاً بعد أن كانت هيفا اعتبرت أنه لم يقصر أبداً في عمله، وذلك عبر صورة جمعته بها حيث أدار الإثنان ظهرهما لبعضهما والخلفية كانت حائطاً مرسوماً عليه غرافيتي وعلق عليها :”رجوع 2 رجوع”.



وكان وزيري نشر أيضاً في وقت سابق صورة له وهو يقف أمام سيارة هيفا وهبي وكتب تعليقاً :”بصراحة مش عربيتي دي بتاعت هيفا بس ميمنعش لو خدت لفة بيها”، الأمر الذي أثار تساءلات حول احتمال عودته لإدارة أعمالها.


وكان وزيري قد علل استقالته بأن أهله تعرضوا للسبّ بسبب تعبيره عن رأيه وفكره رغم أنه يعمل في إدارة أعمال هيفاء دون مقابل مادي، ومن جانبها ردت هيفا وهبي مؤكدة أنه يهتم بها كثيرا، وأنها هي التي ترفض بعض المهرجانات والحفلات ‏واصفة نفسها بأنها إنسانة صعبة.‎




كلمات متعلقة

محمد, وزيري, وهيفا, يجتمعان.., وهل, سيعود, عن, استقالته؟,

تابعونــا

” سلاف فواخرجي ” تطل على الجمهور بصورة بدون مكياج ” سلاف فواخرجي ” تطل على الجمهور بصورة بدون مكياج 2019-08-29 | 19:25:28

ظهرت الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” بإطلالة جديدة على جمهورها يعد نشرها صورة...

كندة علوش تحتضن زوجها في بالي الإندونيسية كندة علوش تحتضن زوجها في بالي الإندونيسية 2019-08-29 | 16:18:19

تمضي الممثلة السورية كندة علوش عطلة مع زوجها النجم المصري عمرو يوسف وطفلتهما حياة...

ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها الخامس بطريقة غير اعتيادية ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها الخامس بطريقة غير اعتيادية 2019-08-29 | 14:41:28

احتفلت الفنانة ميريام فارس بعيد زواجها الخامس، ونشرت صوراً لها بالفستان الأبيض...

حفيدتا هيفاء وهبي في صورة جديدة حفيدتا هيفاء وهبي في صورة جديدة 2019-08-29 | 12:52:57

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة لابنتيها. وعلقت...

الصحافة التركية تتسائل عن مصدر اموال توبا بويوكستون الصحافة التركية تتسائل عن مصدر اموال توبا بويوكستون 2019-08-29 | 11:29:23

أُستفزّت النجمة التركية ​هازال كايا​ بعد نشر احدى الصحف التركية مقالا عنوانه:...

هيفاء وهبي تبهر جمهور الساحل الشمالي بالـ”هوت شورت” هيفاء وهبي تبهر جمهور الساحل الشمالي بالـ”هوت شورت” 2019-08-29 | 10:30:28

تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى خلال حفلها الغنائى الذى أقيم بإحدى شواطئ...

أصالة وأحلام ترفضان الإقامة في فندق واحد!! أصالة وأحلام ترفضان الإقامة في فندق واحد!! 2019-08-29 | 08:46:39

تزامناً مع فاعليات مهرجان سوق عكاظ لهذا العام في السعودية، والذي تشارك فيه كل من...

زوجة باسم ياخور تغضبه.. شاهدوا ماذا فعلت؟ زوجة باسم ياخور تغضبه.. شاهدوا ماذا فعلت؟ 2019-08-28 | 14:27:48

نشرالممثل ​باسم ياخور​ صورة له معلقا عليها انه يحب دمشق فردت عليه زوجته رنا...

تامر حسني مرشّح لجائزة أفضل فنان في أفريقيا لعام 2019 تامر حسني مرشّح لجائزة أفضل فنان في أفريقيا لعام 2019 2019-08-28 | 13:15:54

ينافس الفنان المصري ​تامر حسني​ على مستوى القارة الأفريقية، للحصول على لقب أفضل...

وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن.. صورة وفاء الكيلاني في لقطة رومانسية جديدة مع تيم حسن.. صورة 2019-08-28 | 09:40:53

شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني جمهورها في صورة جديدة لها برفقة زوجها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نضال حمزة طمرة حادث طرق مروع مصرع وفاة دون عمد قتل كحول ثم عكس السير اتهام شاب طبريا بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي رجل زوج زوجته رأسها ضربها على رأسها بشاكوش الجليل الغربي اعتقال الشرطة مستشفى نهارياطعن القدس ارمون هنتسيف عربي اطلاق نار شرطة سكين يهود حريق سكن طلابي كلية كنيرت طبريا اطفاء اخماد رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله سخنين بيتار القدس مواجهة نارية مباراة مرتقبة الليلة حراسة جمهور هلال موسى كفر مندا يوقع في فريق اتحاد ابناء سخنين الدرجة العليا سقوط امطار دائرة الارصاد الجوية الطفل عبد الهادي الهزيل رهط سقوط بوابة حديدية عليه شقيقه اصابة محمد دحلان فيسبوك وفاة تضارب أنباء القيادي في حجركة فتح زيارة خلال المغربشاحنة انقطاع تيار كهربائي احتراق محطة وقود طمرة كاد يحدث كارثةطمرة وقفة احتجاجية ضد السلاح العنف القتل الجريمة أمنة جنينها ياسين زطمة جثة الشيخ رائد صلاح السجن يوم الاحد قضاء محكوميته 9 اشهر ادانته التحريض العنف تسهيلات رخص أسلحة مواطنين وزير الامن الداخلي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com