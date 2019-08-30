محمد, وزيري, وهيفا, يجتمعان.., وهل, سيعود, عن, استقالته؟,

بعد تقديمه استقالته من إدارة الفنانة ​هيفا وهبي​ بعد الهجوم عليه من فانز هيفا بسبب إعلانه عدم تأييده للمثليين وانتقاده لفرقة مشروع ليلى، أثار ​محمد وزيري​ حيرة جمهور الفنانة المحبوبة حول عودته مجدداً لإدارة اعمالها خصوصاً بعد أن كانت هيفا اعتبرت أنه لم يقصر أبداً في عمله، وذلك عبر صورة جمعته بها حيث أدار الإثنان ظهرهما لبعضهما والخلفية كانت حائطاً مرسوماً عليه غرافيتي وعلق عليها :”رجوع 2 رجوع”.

وكان وزيري نشر أيضاً في وقت سابق صورة له وهو يقف أمام سيارة هيفا وهبي وكتب تعليقاً :”بصراحة مش عربيتي دي بتاعت هيفا بس ميمنعش لو خدت لفة بيها”، الأمر الذي أثار تساءلات حول احتمال عودته لإدارة أعمالها.وكان وزيري قد علل استقالته بأن أهله تعرضوا للسبّ بسبب تعبيره عن رأيه وفكره رغم أنه يعمل في إدارة أعمال هيفاء دون مقابل مادي، ومن جانبها ردت هيفا وهبي مؤكدة أنه يهتم بها كثيرا، وأنها هي التي ترفض بعض المهرجانات والحفلات ‏واصفة نفسها بأنها إنسانة صعبة.‎