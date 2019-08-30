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هندي يقتل والدته بفأس ويطهو مخها !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في جريمة بشعة هزت قرية ” بوتالدا ” بمدينة ” تشهاتيسجاره ” في الهند يوم الثلاثاء الماضي التي شهدت قيام شاب هندي يدعى ” سيتارام إيرون ” يبلغ من العمر 32 عاما بقتل والدته التي تدعى ” فولباي ” وتبلغ من العمر 50 عاما وبعد قتلها قام بطهو دماغها في مقلاة ليأكلها .



وذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية أن إيرون معتاد على السكر وغالبا ما يعود إلى المنزل في حالة سكر .

 ويوم الحادث طلب من والدته مالا لشراء الكحول وعندما امتنعت عن إعطائه المال الذي يطلبه استشاط غضبا وتوجه لإحضار فأسا حادا وضرب رأس والدته به .


ولم يكتف بذلك بل قام بعد ذلك بفتح رأسها وأخرج مخها وبدأ بطهوه في مقلاة .


واكتشفت الواقعة شقيقة زوجته التي حضرت وشهدت ما حدث وبمجرد رؤيتها قام إيرون بالهروب من المكان .


ولكن تمكنت الشرطة من تعقبه واعتقاله يوم أمس الأربعاء حيث وجدوه مختبئا في مكان قريب من موقع الحادث وملابسه ملطخة بالدماء .


وفي البداية زعم إيرون إنه مختل عقليا وهو ما دفعه إلى القيام بذلك ولكن مع استجوابه وإجراء التحقيق معه اعترف بالجريمة ورفعت الشرطة دعوى ضده .




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