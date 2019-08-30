إسرائيل, تلغي, إجازات, جنودها, على, الحدود, الشمالية,

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تتواصل المساعي لضمان افتتاح السنة الدراسية في موعدها - يوم الاحد المقبل....
الجمعة 2019/08/30: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...
أقدم مجهولون مساء الخميس على القاء قنبلة صوت على منزل رئيس بلدية رهط الشيخ فايز...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، في مدينة...
اصيب شخص بالخمسينات من عمرة بعد أن دهسه شخص آخر كان يقود دراجة نارية عند مدرسة...
الحكومة الحالية لا تجيد قراءة الخريطة السياسية الدولية * نتنياهو يريد اتخاذ كافة...
لقي رجل يبلغ من العمر 48 عاما مصرعه اثر تعرضه للدهس من جرار زراعي على شارع 293...
وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس...
عشية انطلاق العام الدراسي يوم الاثنين المقبل،يعلن مجلس محلي الرينة عن جهوزية...
نشرت الشرطة في لواء الشمال اليوم الخميس فيديو توثيق لعملية السطو المسلح على...