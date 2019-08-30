قائمة, المدن, الأكثر, أمانا, في, العالم,

أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية تصنيف المدن الأكثر أمانا في العالم وتترأس مدينة طوكيو القائمة للمرة الثالثة على التوالي.

وشمل البحث 60 مدينة تم تقييمهم من حيث مستوى الحماية الرقمية والبنية التحتية والصحة والأمن الشخصي، بحسب صحيفة "بزنس إنسايدر".ودخلت ست مدن من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أول القائمة، وتعتبر طوكيو الأكثر أمانا من حيث الحماية الرقمية بالإضافة إلى تحسين أمان البنية التحتية في ثمان مناطق منذ عام 2017.وتلي طوكيو سنغافورة وأوساكا وأمستردام وسيدني ودخلت في العشر الأوائل كل من تورونتو وواشنطن وكوبنهاغن وسيؤول وملبورن.وحصلت أبوظبي على المركز الـ27 وتلتها دبي في المركز الـ28 والكويت في المركز الـ38 وتلتها مدينة الرياض في المركز الـ39 والقاهرة في المركز الـ55.والجدير بالذكر أن موسكو احتلت المركز الـ37 بين إسطنبول والكويت.وفي نهاية القائمة كل من يانغون في ميانمار وثم كاراكاس في فنزويلا ولاغوس في نيجيريا في المركز الـ60.