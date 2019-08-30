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استمرار المساعي لضمان افتتاح العام الدراسي في موعده



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تتواصل المساعي لضمان افتتاح السنة الدراسية في موعدها - يوم الاحد المقبل. 


وستطلع وزارة المالية ونقابة المعلمين محكمة العمل على نتائج المفاوضات التي جرت بينهما حول مطالب المعلمين. 

وبعد ذلك ستصدر المحكمة قرارها اما بالسماح لهم بالاضراب أم لا.




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