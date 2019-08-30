استمرار, المساعي, لضمان, افتتاح, العام, الدراسي, في, موعده,

وستطلع وزارة المالية ونقابة المعلمين محكمة العمل على نتائج المفاوضات التي جرت بينهما حول مطالب المعلمين.وبعد ذلك ستصدر المحكمة قرارها اما بالسماح لهم بالاضراب أم لا.

تتواصل المساعي لضمان افتتاح السنة الدراسية في موعدها - يوم الاحد المقبل.

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