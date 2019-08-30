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رونالدو وميسي.. وقصة العشاء المنتظر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رغم أنهما لم يظفرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، فإن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي تحدثا بفخر عن مسيرة التنافس التي جمعتهما طيلة عقد ونصف في الساحرة المستديرة.



والنجمان اللذان يملكان الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (خمس مرات لكل منهما)، خف وهج التنافس بينهما بعد رحيل "صاروخ ماديرا" هداف ريال مدريد السابق إلى يوفنتوس وبقاء "البولغا" بقميص البلوغرانا في الليغا.


وعن هذا التنافس قال "الدون" -في مقابلة جرت معه برفقة ميسي- "كنت أشعر بالفضول لأننا تقاسمنا تصدر المشهد في عالم كرة القدم منذ 15 عاما".


وأضاف قبل إعلان اسم الفائز بالجائزة التي ظفر بها فيرجيل فان دايك، أن "الأمر ليس سهلا، لكن بالطبع لدينا علاقة جيدة.. لم يسبق لنا تناول العشاء معا، ولكن ذلك قد يحصل في المستقبل".


وختم رونالدو بالقول "أفتقد اللعب في إسبانيا.. أنا وميسي كنا في معركة كروية عظيمة.. دفعنا بعضنا البعض لنكون أفضل.. من الجيد أن نكون جزءا من تاريخ الكرة".


بدوره أقر ميسي بافتقاده رونالدو في نفس البطولة، وقال "كان أمرا جميلا وجود كريستيانو في الليغا، خاصة في ريال مدريد.. هو الآن في ناد كبير ونحن نتابعه من إسبانيا".




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