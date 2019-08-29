القاء, قنبلة, على, منزل, رئيس, بلدية, رهط,

أقدم مجهولون مساء الخميس على القاء قنبلة صوت على منزل رئيس بلدية رهط الشيخ فايز ابو صهيبان في حارة 21 .

رئيس البلدية استنكر الحادث واتهم الفاعلين بالارهابيين.شجب واستنكارالحركة الإسلامية في رهط تستنكر الاعتداء على بيت الشيخ فايز ابو صهيبان رئيس البلديةوجاء في بيان من الحركة الاسلامية في رهط تستنكر الاعتداء والقاء القنبلة الصوتية الحارقة على بيت الشيخ فايز ابو صهيبان رئيس بلدية رهط، وتؤكد ان هذه الاعمال الجبانة لن تثني الشيخ عن مبادئه الداعية دوما الى الألفة والمحبة والأخوة الاسلامية. الحركة الاسلامية في مدينة رهط تناشد جميع الأهل بالتعقل والاستماع لنداء العقل، وعدم الانجرار وراء مرضى النفوس، والاعمال الصبيانية غير المسؤولة، التي بدورها لا تأتي الا بكل شر وقطيعة.