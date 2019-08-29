القاء, قنبلة, على, منزل, رئيس, بلدية, رهط,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، في مدينة...
اصيب شخص بالخمسينات من عمرة بعد أن دهسه شخص آخر كان يقود دراجة نارية عند مدرسة...
الحكومة الحالية لا تجيد قراءة الخريطة السياسية الدولية * نتنياهو يريد اتخاذ كافة...
لقي رجل يبلغ من العمر 48 عاما مصرعه اثر تعرضه للدهس من جرار زراعي على شارع 293...
وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس...
عشية انطلاق العام الدراسي يوم الاثنين المقبل،يعلن مجلس محلي الرينة عن جهوزية...
نشرت الشرطة في لواء الشمال اليوم الخميس فيديو توثيق لعملية السطو المسلح على...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قسم المرور يعمل...
أقدم مجهولون صباح اليوم الخميس باطلاق وابل من الرصاص صوب المجمع التجاري البيغ في...
سلمت الشرطة في مدينة القدس اليوم الخميس كل من مدلين عيسى مديرة مشروع قوافل الأقصى...