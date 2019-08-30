تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-29 21:53:46 القاء قنبلة على منزل رئيس بلدية رهط |  2019-08-29 22:51:32 اطلاق نار على سيارة في طمرة |  2019-08-30 00:01:41 مجلس الامن يحذر من اندلاع نزاع جديد بين لبنان واسرائيل |  2019-08-29 19:35:01 اقرار وفاة محمد ياسين شحادة من طمرة متأثراً بجراحه جراء حادث دهس |  2019-08-29 20:35:06 رئة الأرض |  2019-08-29 20:37:44 صدام بين الريال وباريس.. ومجموعة نارية لبرشلونة بدوري الأبطال |  2019-08-29 19:44:25 المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الانتخابات البرلمانية الوشيكة هي سبب التوتر الأمني متعدد الجبهات |  2019-08-29 19:39:53 مصرع رجل للتعرض للدهس في النقب |  2019-08-29 19:25:28 ” سلاف فواخرجي ” تطل على الجمهور بصورة بدون مكياج |  2019-08-29 17:53:51 جامعة القدس والمواصفات والمقاييس توقعان اتفاقية تعاون علمي وفني |  2019-08-29 17:52:06 مجلس الرينة المحلي يعلن عن جهوزية المدرسة الابتدائية "ب"لاستقبال العام الدراسي |  2019-08-29 17:45:56 حماس: القبض على الخلية التي نفذت تفجيرات غزة |  2019-08-29 16:25:30 اكتشاف جمجمة أقدم "سلف معروف" للبشرية! |  2019-08-29 16:22:15 عباس : الإدارة الاميركية لا تساعد في تحقيق السلام |  2019-08-29 15:50:27 شاهدوا - سطو مسلح على سوبرماركت في طمرة واطلاق نار بالهواء وسرقة 140 الف شيكل واعتقال المشتبهين |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلس الامن يحذر من اندلاع نزاع جديد بين لبنان واسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مدد مجلس الامن الدولي لعام مهمة الجنود الامميين العشرة الاف المنتشرين في جنوب لبنان ضمن قوة اليونيفيل، محذرًا من اندلاع نزاع جديد بين لبنان واسرائيل.وتبنى المجلس بالاجماع مشروع قرار اعدته فرنسا.  ونبه في قراره الى ان "انتهاكات وقف الاعمال القتالية يمكن ان تؤدي الى نزاع جديد لا يصب في صالح اي من الاطراف او المنطقة"، منددا "بكل انتهاكات الخط الازرق الذي يفصل بين لبنان واسرائيل سواء جوية او برية، ويدعو بحزم جميع الاطراف الى احترام وقف الاعمال القتالية".  وحض المجلس في قراره "جميع الاطراف على عدم توفير اي جهد للحفاظ على السلام والتزام اقصى حد من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن اي عمل او خطاب من شانه تقويض وقف الاعمال القتالية او زعزعة استقرار المنطقة".  وبناء على الحاح الولايات المتحدة كما افاد دبلوماسيون، طلب مجلس الامن في قراره من الامين العام للامم المتحدة ان يجري قبل الاول من حزيران 2020 "تقييما" لمهمة اليونيفيل وعديدها.  ولم تنجح واشنطن في خفض الحد الاقصى من الجنود الامميين المسموح بانتشارهم الى تسعة آلاف، علما بان هذا السقف يبلغ 15 الفا منذ نزاع 2006.  كذلك، يطالب القرار، بناء على طلب واشنطن، بان يتاح للقوة الاممية الوصول "الى كامل الخط الازرق". وحتى اليوم، لا يتمتع الجنود الدوليون بسلطة التوجه الى نقاط معينة تقع شمال الخط الازرق حيث عثرت اسرائيل على انفاق في كانون الاول.  وفي هذا السياق، اسف القرار لعدم تمكن القوة الاممية من دخول الانفاق من الجانب اللبناني.
مجلس الامن يحذر من اندلاع نزاع جديد بين لبنان واسرائيل




كلمات متعلقة

مجلس, الامن, يحذر, من, اندلاع, نزاع, جديد, بين, لبنان, واسرائيل,

تابعونــا

اكتشاف جمجمة أقدم "سلف معروف" للبشرية! اكتشاف جمجمة أقدم "سلف معروف" للبشرية! 2019-08-29 | 16:25:30

حقق علماء اكتشافا هاما بالكشف عن وجه أحد أقدم الأنواع ضمن الشجرة التطورية...

عباس : الإدارة الاميركية لا تساعد في تحقيق السلام عباس : الإدارة الاميركية لا تساعد في تحقيق السلام 2019-08-29 | 16:22:15

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الإدارة الاميركية لا تساعد في تحقيق السلام...

ايران: القواعد الامريكية في قطر والامارات وبحر عُمان في مرمى صواريخنا مع سقوط اول صاروخ امريكي علينا ايران: القواعد الامريكية في قطر والامارات وبحر عُمان في مرمى صواريخنا مع سقوط اول صاروخ امريكي علينا 2019-08-29 | 09:54:29

هدد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة باستهداف...

الإعصار دوريان يفرض حالة الطوارئ في فلوريدا الأميركية الإعصار دوريان يفرض حالة الطوارئ في فلوريدا الأميركية 2019-08-29 | 09:02:35

أعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، الأربعاء "حالة طوارئ" في الولاية...

7 قتلى على الأقل بفيضانات جنوب المغرب 7 قتلى على الأقل بفيضانات جنوب المغرب 2019-08-29 | 08:47:32

أعلنت السلطات المغربية مساء الأربعاء مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات ناجمة عن...

واشنطن تقرر عدم نشر خطتها للسلام قبل انتخابات الكنيست واشنطن تقرر عدم نشر خطتها للسلام قبل انتخابات الكنيست 2019-08-29 | 06:28:05

قررت الولايات المتحدة عدم نشر خطتها للسلام " صفقة القرن" قبل انتخابات الكنيست....

أمريكا: خطة السلام لن تعرض قبل الانتخابات الاسرائيلية أمريكا: خطة السلام لن تعرض قبل الانتخابات الاسرائيلية 2019-08-29 | 00:01:52

أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات يوم الأربعاء إن الولايات...

الطائرات الاسرائيلية تقصف موقعا للقسام شمال قطاع غزة الطائرات الاسرائيلية تقصف موقعا للقسام شمال قطاع غزة 2019-08-28 | 23:26:55

قصفت طائرات اسرائيلية مساء الاربعاء موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع...

الهند تبتاع من إسرائيل طائرات وصواريخ جو – جو الهند تبتاع من إسرائيل طائرات وصواريخ جو – جو 2019-08-28 | 19:43:01

كشف في نيودلهي عن بعض تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو...

الطاقة الفلسطينية : ساعات قطع الكهرباء بغزة ستصل لـ 12 الطاقة الفلسطينية : ساعات قطع الكهرباء بغزة ستصل لـ 12 2019-08-28 | 15:57:56

قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة ، ظافر ملحم: إن قرار سلطات الاحتلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت المكر أريكة كنبه الشرطة اضرام النار قرية الشرطة تحويل ميزانية مبلغ 50 مليون شيكل للمدارس الاهلية المصادقة لجنة المالية البرلمانية يوسف جبارين تكريم اطباء ممرضين سخنين بلدية مازن غنايم مفرق بوريا حادث طرق اصابات متفاوته تصادم سيارة شاحنة عسفيا رشوه انتخابات مجلس محلي قرية توقيف 7 مشتبهين موظف بارز دلافين تغزوا شواطئ البحر في الجنوب سباحة مياه خفر سواحل مصرع عامل سقط ارتفاع شاهق ورشة بناء الخضيرة الشرطة الاسعاف وزير التعليم نفتالي بينيت يعغزي عائلة قاسم اسدي محمد احمد مجد الكروم . انقلاب سيارة حيان الطبي هطيرة متوسطة اصابتان حادث طرق بسمة طبعون شاحنة دهس حادث طرق مستشفى رمبام اسعاف شرطة تحقيق محلات مفروشات بيتزا ام الفحم حريق اضرار جسيمة دون اصابات الاطفاء كرم مشعور يقود هرتسليا فوز اوروبي ابناء مكابي الناصرة اللاعب مكابي تل ابيب كرة سلة دوري المربية المرحومة سهى منصور الطيرة قتل جريمة سلاح الجناة الشرطة تظاهرة شعارات مطالبة سعيد نفاع نقل سجن عكا الافراج عنه عشية ابو معروف عائلة عضو كنيست سابق انتخابات الفريديس رئاسة مجلس محلي قرية اقتراع يونس مرعي وفاة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com