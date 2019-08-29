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رئة الأرض



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حرب كلامية دارت بين الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس البرازيلي بولسونارو خلال "قمة مجموعة السبع" (G-7) وبالذات في اليوم الأخير في فرنسا, حين بحثت المجموعة موضوع الحرائق التي نشبت في غابات الأمازون، والتي تُعد رئة الأرض، حيث تعطي 20% من كمية الأوكسجين الموجود على كوكبنا.

الرئيس الفرنسي دعا الى مناقشة مساعدة البرازيل في إخماد الحرائق. بدأت هذه الدعوة عادية ولكن رئيس البرازيل اليميني المتطرف رفض بشدة وأعلن حرباً على الرئيس الفرنسي "لحاجة في نفس يعقوب" وأقحم زوجته بريجيت ماكرون فيها. البرازيلي قال: "لا تحرجوا الرجل" بعد أن نُشر على الفيسبوك صورة تسخر من شكل زوجته بريجيت، مع صورة مقارنة لزوجته ميشيل وعلّق قائلاً: الآن تفهمون لماذا يقوم ماكرون بملاحقتي.. إنها الغيرة.
لست أدري أي شوط من قلة الأدب والاحترام ينصهر فيها رئيس دولة..
عبثاً يحاول المرء أن يضع كل النقاط على كل الحروف ليهضم مثل هذا التصرف, ليس بالقليل وليس بالبسيط, لكن الرجوع الى تاريخ بولسونارو والنساء يبطل العجب, حيث له سِجِل حافل مسيء للمرأة، منها ما تفوه به بعد نقاش مع نائبة برلمانية حين قال: "لن اغتصبك لأنك لا تستحقين ذلك". وفي حديث عن ابنته قال: "لدي خمسة أطفال، في المرة الخامسة كنت ضعيفاً فأنجبت بنتاً. بالفعل تصرّفات وتفوهات مثيرة للتقزز.
* * *
بدون تعليق
الصحفي يارون لوندون يقول إنّ العرب وحوش, لا يكرهون اليهود فحسب بل يقتلون أنفسهم أيضاً.. ووضّح انه يقصد ان هذه هي ثقافتهم!!
العرب يعيشون في دولة تلجأ الى التمييز وسلب الحقوق, تمارس الاحتلال وتمارس جرائمه في عقر دارنا.
يعيش العرب, وأمام عينيّ لوندون, في دولة ينهش عظامها الفساد المالي والسياسي والاجتماعي والعنصرية وسلب الحقوق.
مجتمعنا العربي يتعرض لكل هذه المخاطر!!
نحن نعيش في دولة شرق أوسطية ودولة عالم ثالث..
انسحبوا من العنصرية وتخلوا عنها وأعطوا المواطن حقوقه الكاملة.
نحن لسنا بوحوش فلا تنقلوا نيران أقوالكم في حقل يابس الى عقر دارنا.
يكفي ما أظهره بعض الصحافيين في السابق وهذه المرة من قمة انحدارية جديدة من البراعة في الصحافة وأقوال مثيرة للتقزز..
من لا يعجبه فليرحل عنا.
* * *
بدها شوية توضيح...
* حسب وكالة "ناسا" سيمر كوكب ضخم في 14 ايلول قرب الأرض. هذا الكوكب ظهر آخر مرة سنة 2000 وهناك احتمال لاصطدامه بالأرض. لا يوجد أدنى شك أن نتنياهو هو الذي حدد تاريخ مرور هذا الكوكب القاتل قبل الانتخابات بـ 3 أيام..


ڤيدا مشعور

رئة الأرض




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