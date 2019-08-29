مصرع, رجل, للتعرض, للدهس, في, النقب,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل على الفور.

لقي رجل يبلغ من العمر 48 عاما مصرعه اثر تعرضه للدهس من جرار زراعي على شارع 293 .

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