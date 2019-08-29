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مصرع رجل للتعرض للدهس في النقب



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لقي رجل يبلغ من العمر 48 عاما مصرعه اثر تعرضه للدهس من جرار زراعي على شارع 293 .


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل على الفور.


الشرطة باشرت التحقيق.

مصرع رجل للتعرض للدهس في النقب




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