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اصابة رجل تعرض للدهس في طمرة



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اصيب شخص بالخمسينات من عمرة بعد أن دهسه شخص آخر كان يقود دراجة نارية عند مدرسة البيروني في مدينة طمرة ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة هذا وعمل الطاقم الطبي آدم ميديكس ونجمة داوود الحمراء على إنعاشه ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى رمبام للمعالجة.




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