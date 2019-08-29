جامعة, القدس, والمواصفات, والمقاييس, توقعان, اتفاقية, تعاون, علمي, وفني,

وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وزير الاقتصاد الوطني معالي الأستاذ خالد العسيلي اتفاقية تؤسس لتعاون علمي وفني في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والتدريب والفحص خدمة للمصلحة العامة والجامعة، إضافة الى المشاركة في إعداد الدراسات والأبحاث في مجال المواصفات والجودة ومشاركة الجامعة في لجان التوصيف ذات العلاقة بعمل الجامعة.

كما ستلتزم المؤسسة بمنح الجامعة أحدث نسخة من المواصفات الفلسطينية الصادرة عن لجان التوصيف المختلفة مجاناً، على أن تستخدم كمراجع للهيئة التدريسية والطلبة فقط، وأن تكون لمرة واحدة وليست للبيع، كما ستعمل المؤسسة على ترشيح ممثلين عن الجامعة في اللجان الفنية الدولية لمنظمات المواصفات العالمية مثل ISO/ASTMوتشمل المذكرة كذلك تسهيل استخدام مختبرات الجامعة لإجراء الفحوصات والدراسات والأبحاث، وكذلك مختبرات المؤسسة لصالح الجامعة، فيما ستشارك المؤسسة بعقد محاضرات علمية نوعية لطلبة الجامعة في التخصصات الهندسية والعلمية كعلوم الأحياء والزراعة والكيمياء، ضمن خطة المواد الدراسية لبعض المناهج، وستعمل المؤسسة على مساعدة الجامعة باعتماد مختبراتها وطنياً ودولياً.وعبر أ.د. أبو كشك عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعتمد جامعة القدس رسمياً مكاناً للفحوصات التي لها علاقة بربط القطاع الخاص مع مختبرات الجامعة.وأكد أ.د. أبو كشك أن الاتفاقية تأتي ضمن سياسة الجامعة لاطلاع الطلبة والباحثين على الأسواق من خلال عمل هذه الفحوصات في مختبرات جامعة القدس، حيث تسعى الجامعة دائماً لربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وتزويد الطلاب بالأسس العلمية والمهارات العملية التي تستجيب لهذه الاحتياجات.وأشار أ.د. أبو كشك أن الجامعة ماضية في خلق وتطوير الشراكات البحثية والأكاديمية الفريدة من نوعها في إطار رفعة التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين وتخريج الكفاءات العلمية المتخصصة، وذلك من أجل العمل على تطوير العديد من القطاعات، وتطوير الأفكار الريادية لتعزيز القدرة على عمليات الابتكار المستدامة، بما في ذلك قدرة الجامعات الفلسطينية الاستجابة لاحتياجات سوق العمل.من جانبه، أشاد معالي الوزير بدور جامعة القدس الريادي على المستوى الأكاديمي والبحثي، و امكانياتها العلمية والتطويرية في هذه المجالات، وبما تملك الجامعة من خبرات علمية وامكانيات بحثية، نحو تطوير الإنتاج ورفع كفاءته.وأوضح أن هذه الاتفاقية تشكل انطلاقة جديدة في توسيع التعاون مع بين وزارة الاقتصاد والمواصفات والمقاييس وجامعة القدس، وذلك يشمل كل المجالات المتعلقة بعمل الجانبين مؤكداً أن بنود الاتفاقية تتفق والأهداف المشتركة مع الجامعة.وتعمل جامعة القدس على إبرام المزيد من الاتفاقيات من هذا النوع مع المؤسسات الوطنية الفلسطينية، إيماناً منها بالدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة بما تملك من قدرات علمية و إمكانيات بحثية في التطوير والإبداع، الأمر الذي سيعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية على عموم الوطن، كما أن الجامعة لا تدخر جهداً في تطوير وصقل خبرات الطلبة وتجهيزهم لسوق العمل ضمن مستقبل مشرق للشباب الفلسطيني.