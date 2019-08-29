كلمات متعلقةمجلس, الرينة, المحلي, يعلن, عن, جهوزية, المدرسة, الابتدائية, "ب"لاستقبال, العام, الدراسي,
الحكومة الحالية لا تجيد قراءة الخريطة السياسية الدولية * نتنياهو يريد اتخاذ كافة...
لقي رجل يبلغ من العمر 48 عاما مصرعه اثر تعرضه للدهس من جرار زراعي على شارع 293...
اصيب شخص بالخمسينات من عمرة بعد أن دهسه شخص آخر كان يقود دراجة نارية عند مدرسة...
وقع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس...
نشرت الشرطة في لواء الشمال اليوم الخميس فيديو توثيق لعملية السطو المسلح على...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قسم المرور يعمل...
أقدم مجهولون صباح اليوم الخميس باطلاق وابل من الرصاص صوب المجمع التجاري البيغ في...
سلمت الشرطة في مدينة القدس اليوم الخميس كل من مدلين عيسى مديرة مشروع قوافل الأقصى...
اصيب ظهر اليوم الخميس شاب باصابات متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في منطقة الجدوع بام...
حصد فيديو "الحقيبة المدرسية " للطفل اسماعيل يوسف أبو مرسة "سوبر سمعة" 7 أعوام من...