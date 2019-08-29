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مجلس الرينة المحلي يعلن عن جهوزية المدرسة الابتدائية "ب"لاستقبال العام الدراسي



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عشية انطلاق العام الدراسي يوم الاثنين المقبل،يعلن مجلس محلي الرينة عن جهوزية المدرسة الابتدائية"ب"لاستقبال الطلاب،بعد ان شهدت اعمال ترميم وتطوير حسب الخطة اللتي وضعها المجلس المحلي.



كما ونعلمكم ان العمل في ترميم وتطوير المدرسة سيستمر حتى انهاء المشروع بالكامل وذلك بحسب تعليمات الوقاية والأمان اللازمة من أجل الحفاظ على بيئة آمنة للطلاب والهيئة التدريسية.


بهذا نتوجه للأهالي الكرام التحلي بالصبر والتعاون معنا حتى انهاء العمل في المدرسة.


رئيس المجلس المحلي السيد جميل بصول أكد أن إدارة المجلس المحلي وضعت التربية والتعليم في سلم اولوياتها من أجل توفير بيئة تعليمية ملائمة لطلابنا اللذين يستحقون منشآت عصرية وحديثة من اجل النهوض بالتعليم.
مدير المدرسة المربي سفيان موسى قال:"هذا العام افتتاحية السنة الدراسية ستكون بطابع خاص بعد ترميم وتطوير وتقوية المدرسة،نشكر المجلس المحلي ورئيسه السيد جميل بصول والقائمين على المشروع على الدعم الكامل والمتواصل ووقوفهم لجانبنا ماديا ومعنويا.سنستقبل الطلاب بمبنى عصري ومتطور ونتمنى لهم سنة دراسية موفقة".




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