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حماس: القبض على الخلية التي نفذت تفجيرات غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم، عن إلقاء القبض في غزة على الخلية التي نفذت مساء الثلاثاء الماضي تفجيرات انتحارية في المدينة أدت لاستشهاد 3 من عناصر الحركة.  وقال في تدوينة على تويتر اليوم الخميس، إن الأجهزة الأمنية في غزة ألقت القبض على الخلية التي قامت بالتفجيرات الأخيرة وعدد أفرادها 10.  وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، قد قال مساء أمس الأربعاء: "هناك تقدم كبير في التحقيقات الخاصة بالتفجير وتعرفنا على المنفذين، ونواصل العمل بالملف".  وأضاف البزم في تصريحات تليفزيونية أن انتحاريين فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة في غزة مساء الثلاثاء، مضيفا أنه جرى التعرف على هويتهما.  وتابع البزم، أن الأجهزة الأمنية أحرزت تقدما كبيرا في التحقيقات الخاصة بالتفجير، موضحا أنها تواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلف المنفذين.  وأضاف: "من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة".  وأشار إلى، أن وزارة الداخلية في غزة ستعلن عن كافة تفاصيل الحدث الإجرامي للجمهور، فور الانتهاء من التحقيقات، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة لكشف جميع ملابسات الاعتداء.
حماس: القبض على الخلية التي نفذت تفجيرات غزة




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