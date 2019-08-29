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اكتشاف جمجمة أقدم "سلف معروف" للبشرية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق علماء اكتشافا هاما بالكشف عن وجه أحد أقدم الأنواع ضمن الشجرة التطورية البشرية، لأول مرة، من خلال العثور على جمجمة عمرها 3.8 مليون عام في إثيوبيا.



وتنتمي الجمجمة للنوع القديم المسمى "أسترالوبيثيكوس أنامنسيس"، حيث يُعتقد أنه الجد المباشر لأنواع "لوسي" الشهيرة (أسترالوبيثيكوس أفارينيسيس)، المكتشفة عام 1974 على بعد 56 كم من الموقع الذي اكتشفت فيه الجمجمة، في منطقة أفار بإثيوبيا عام 2016. ويرجع تاريخ الهيكل العظمي "لوسي" إلى قرابة 3.2 مليون عام.




وفي حين أن "لوسي" شغلت دراسات التطور البشري، فإن السلف المباشر ظل يمثل أثرا غامضا في السجل، مع وجود حفنة فقط من الأسنان وبعض عظام الأطراف وبقايا الجمجمة، لتوفير أدلة حول المظهر وأسلوب الحياة.



ولكن الجمجمة المكتشفة حديثا، والتي أطلق عليها اسم MRD، تغير بعض المفاهيم.




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