عباس, :, الإدارة, الاميركية, لا, تساعد, في, تحقيق, السلام,

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حقق علماء اكتشافا هاما بالكشف عن وجه أحد أقدم الأنواع ضمن الشجرة التطورية...
هدد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة باستهداف...
أعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، الأربعاء "حالة طوارئ" في الولاية...
أعلنت السلطات المغربية مساء الأربعاء مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات ناجمة عن...
قررت الولايات المتحدة عدم نشر خطتها للسلام " صفقة القرن" قبل انتخابات الكنيست....
أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات يوم الأربعاء إن الولايات...
قصفت طائرات اسرائيلية مساء الاربعاء موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع...
كشف في نيودلهي عن بعض تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو...
قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة ، ظافر ملحم: إن قرار سلطات الاحتلال...
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن طهران لا تسعى...