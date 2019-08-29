عباس, :, الإدارة, الاميركية, لا, تساعد, في, تحقيق, السلام,

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الإدارة الاميركية لا تساعد في تحقيق السلام والامن في منطقتنا.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية انجلا ميركل في برلين، اليوم الخميس، أن الادارة الاميركية رفعت ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن عن طاولة المفاوضات، وخالفت الشرعية الدولية، واستبدلتها بإجراءات متناقضة مع المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره.وجدد مطالبته بأن تكون المفاوضات برعاية دولية كاملة، وفق ما اقترحه في مجلس الأمن الدولي.ودعا جميع الدول الأوروبية التي تؤمن بحل الدولتين واعترفت بإسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك، لأن ذلك سيعطي الأمل ويرسي قواعد العدل، ويدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي هو أطول احتلال في التاريخ المعاصر.وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يتناقض أبدا مع المفاوضات.وعلى صعيد المصالحة الداخلية، قال : "سنواصل سعينا لوحدة أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة، والذهاب لانتخابات عامة حرة ونزيهة".