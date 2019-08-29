برشلونة, يغري, سان, جيرمان, باسم, جديد, ضمن, صفقة, نيمار,

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انضم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إيسكو، إلى قائمة المصابين في النادي الملكي،...
أنهى الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، الجدل المُثار حول مستقبله قبل نهاية...
ذكرت تقارير إذاعية، أن باريس سان جيرمان رفض آخر العروض المقدمة من برشلونة، لضم...
سيكون عشاق كرة القدم، اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة،...
يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس الفائز بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019...
قرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عدم المخاطرة بنجمه البلجيكي إيدين...
وجه موسى سيسوكو وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، صفعة قوية لإدارة...
تلقى نادي برشلونة الإسباني، صدمة قوية صباح اليوم الأربعاء، بعد تجدد إصابة هدافه...
بات انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إنتر...
كشفت تقارير صحف فرنسية، ان قادة نادي باريس سان جيرمان يناقشون العرض الذي قدمه وفد...