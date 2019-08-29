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برشلونة يغري سان جيرمان باسم جديد ضمن صفقة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان، والتي يسعى خلالها الفريق الكتالوني لاستعادة نيمار دا سيلفا، عرض اسم جديد على الإدارة الباريسية، من أجل تسهيل الصفقة المنتظرة.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة أدخل المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، إلى جانب إيفان راكيتيتش، وإعارة عثمان ديمبلي، بالإضافة إلى 130 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات نيمار.


وباتت صفقة نيمار أقرب لبرشلونة أكثر من أي وقتٍ، حيث تكثفت الاتصالات في الساعات القليلة الماضية، من أجل الوصول لصيغة اتفاق رسمي.


كما متوقع، أن يلتقي جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا، مع ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، في موناكو، على هامش حضور قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. 


ويسعى برشلونة لحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، وقبل يوم الإثنين، والذي يشهد نهاية القيد في أوروبا، ووقتها سيضطر للخضوع لجميع مطالب سان جيرمان، لضمان إتمام الصفقة هذا الصيف.




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