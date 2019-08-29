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كندة علوش تحتضن زوجها في بالي الإندونيسية



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تمضي الممثلة السورية كندة علوش عطلة مع زوجها النجم المصري عمرو يوسف وطفلتهما حياة في مدينة بالي السياحية في إندونيسيا.ونشرت علوش عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها مع زوجها.



وعلّقت على اللقطة المرفقة، قائلةً: “بجانبك يصبح الخضار أكثر اخضراراً والعالم مكاناً أجمل للعيش”. 




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