شاهدوا - سطو مسلح على سوبرماركت في طمرة واطلاق نار بالهواء وسرقة 140 الف شيكل واعتقال المشتبهين

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قسم المرور يعمل...
أقدم مجهولون صباح اليوم الخميس باطلاق وابل من الرصاص صوب المجمع التجاري البيغ في...
سلمت الشرطة في مدينة القدس اليوم الخميس كل من مدلين عيسى مديرة مشروع قوافل الأقصى...
اصيب ظهر اليوم الخميس شاب باصابات متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في منطقة الجدوع بام...
حصد فيديو "الحقيبة المدرسية " للطفل اسماعيل يوسف أبو مرسة "سوبر سمعة" 7 أعوام من...
اعتقلت الشرطة شابا 27 عاما من سخنين بعد ضبط مسدس وكمية من الذخيرة ومخدرات من نوعي...
في ضوء الأحداث الأخيرة على الجبهة الشمالية، سيبحث مجلس الأمن الدولي اليوم تمديد...
القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس صباح...
توج المجلس المحلي في كفركنا أعمال البناء والترميمات في المؤسسات التعليمية...
رحّب حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية بقرار محكمة العمل اللوائية بإستصدار...