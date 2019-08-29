شاهدوا - سطو مسلح على سوبرماركت في طمرة واطلاق نار بالهواء وسرقة 140 الف شيكل واعتقال المشتبهين

نشرت الشرطة في لواء الشمال اليوم الخميس فيديو توثيق لعملية السطو المسلح على سوبرماركت الدوحة في مدينة طمرة واقتحام غرفة المكتب الرئيسي وسرقة مبلغ 140 الف شيكل .

يشار الى ان 7 ملثمين مسلحين نفذوا العملية واطلقوا النار في الهواء خلال السطو وذلك يوم 29-6-2019 حبث تم اعتقال المشتبهين بتنفيذ العملية.وافادت الشرطة انه تم تقديم لوائح اتهام بحق المتهمين بالسطو .