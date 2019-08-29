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شاهدوا - سطو مسلح على سوبرماركت في طمرة واطلاق نار بالهواء وسرقة 140 الف شيكل واعتقال المشتبهين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نشرت الشرطة في لواء الشمال اليوم الخميس فيديو توثيق لعملية السطو المسلح على سوبرماركت الدوحة في مدينة طمرة واقتحام غرفة المكتب الرئيسي وسرقة مبلغ 140 الف شيكل .


يشار الى ان  7 ملثمين مسلحين نفذوا العملية واطلقوا النار في الهواء خلال السطو وذلك يوم 29-6-2019 حبث تم اعتقال المشتبهين بتنفيذ العملية.

وافادت الشرطة انه تم تقديم لوائح اتهام بحق المتهمين بالسطو .




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