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خلال نهاية الاسبوع الاخير - تحرير 7000 مخالفة سير



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:  قسم  المرور يعمل بإستمرار لتطبيق القانون للحد من المخالفات التي تهدد الحياة وتؤدي الى حوادث الطرق، ويركز نشاطه على الطرقات الدامية وفق الدروسات القائمة وتحليل كمية حوادث الطرق المتزايدة بها، بهدف الحد من عدد الضحايا والمصابين على الطرقات وتعزيز الأمان على الطرقات وردع  مرتكبي المخالفات من خلال الأنشطة الميدانية العلنية والسرية، هذا الى جانب توجيه حركة المرور ومساعدة الجمهور* 



 من تحليل معطيات تطبيق القانون خلال نهاية الأسبوع الأخير فقد تم تحرير نحو 7,000 مخالفة مرورية، غالبيتها الساحقة  ضد الجرائم التي تهدد الحياة والقيادة المتهورة على الطرق الخطرة والدامية.


 🔹    خلال النشاط تم استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة من خلالها تم توثيق نحو 900 سائق قاموا بخرق القانون                                                             وذلك 
بواسطة كميرات الستيلز والكميرات التكتيكية.

🔹 تم ضبط 7 سائقين قادوا سياراتهم تحت تأثير الكحول فتم ألقدغاء رخصة القيادة التابعة لهم لمدة 30 يوم كما وتم إلغاء إستخدام مركباتهم لمدة 30 يوم فتم نقلها الى مصف تابع للشرطة. 

🔹 من خلال نشاط ضد مخالفات السهو وعدم التركيز في القيادة تم ضبط اكثر من  1,200 سائق قام باستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة بشكل مناف للقانون ، حيث تم تغريمهم ب 1000 ₪ و 8 نقاط في حقهم.

🔹 تم إلغاء 40 رخصة قيادة لسائقين أرتكبوا مخالفات مرورية خطرة مثل القيادة المتهورة والخطرة.

🔹كما وتم تحييد نحو 48 سيارة وحُظر استعمالها  لمدة 30 يومًا بسبب ارتكاب السائقين مخالفات خطيرة .

🔹 كما وتم تحرير 600 مخالفة مرورية لراكبي المركبات ذو العجلتين في طرقات عمومية

🔹 تم تسجيل حوالي اكثر من 800 مخالفة لسائقي الشاحنات بسبب عطل تقني مما يشكل خطرًا على سلامة وأمن مستخدمي الطريق  وغيرها من المخالفات. 

🔹كما وتم تحرير أكثر من 1,400 مخالفة ضد سائقين قادوا سياراتهم بسرعة فائقة، منهم من تم إستدعاؤه الى المحكنة ومنهم تلقى غرامات مالية.


*الشرطة تنوه انها سوف تستمر بأنشطتها لتطبيق القانون بهدف ضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق*.




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