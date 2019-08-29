تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-29 16:25:30 اكتشاف جمجمة أقدم "سلف معروف" للبشرية! |  2019-08-29 16:22:15 عباس : الإدارة الاميركية لا تساعد في تحقيق السلام |  2019-08-29 15:50:27 شاهدوا - سطو مسلح على سوبرماركت في طمرة واطلاق نار بالهواء وسرقة 140 الف شيكل واعتقال المشتبهين |  2019-08-29 14:47:49 خلال نهاية الاسبوع الاخير - تحرير 7000 مخالفة سير |  2019-08-29 14:01:55 يركا: اطلاق نار على واجهة المجمع التجاري البيغ |  2019-08-29 13:14:09 الشرطة تسلم مدلين عيسى من كفرقاسم وشفاء أبو غالية من القدس اوامر ابعاد عن المسجد الأقصى |  2019-08-29 12:54:28 سيدة تنجب طفلة بعد وفاتها سريريا منذ 3 أشهر |  2019-08-29 12:40:00 اطلاق نار في ام الفحم واصابة شاب بجراح متوسطة |  2019-08-29 12:02:30 فيديو واحد للطفل اسماعيل يوسف أبو مرسة "سوبر سمعة" من اللد يحصد 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب |  2019-08-29 11:56:08 سخنين - اعتقال شاب بشبهة حيازة سلاح وذخيرة ومخدرات |  2019-08-29 11:25:02 الناصرة - استعدادات في مجال الأمن والأمان مع بدء السنة الدراسية |  2019-08-29 11:21:16 مقترح اسرائيلي امريكي لتعزيز "اليونيفيل" في لبنان |  2019-08-29 11:16:55 المطران عطا الله حنا : هدم منازل ابناء شعبنا الفلسطيني لن يثنينا عن التمسك بأرضنا والتشبث بعدالة قضيتنا |  2019-08-29 10:46:24 مجلس كفركنا ينهي أعمال الترميمات بالمؤسسات التعليمية ويستعد لافتتاح السنة الدراسية. |  2019-08-29 10:30:13 اليوم - قرعة دور المجموعات لأبطال أوروبا.. مجموعة الموت تلوح بالأفق |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لاعب جديد ينضم إلى قائمة المصابين في ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انضم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إيسكو، إلى قائمة المصابين في النادي الملكي، إثر تعرضه لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، بحسب ما أعلن الفريق، اليوم الأربعاء.



وأفاد النادي في بيان بأنه "بعد الفحص الذي أجري اليوم (الأربعاء) من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد للاعب إيسكو، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين اليمنى للفخذ".


ولم يحدد الريال مدة غياب لاعبه، مؤكدا أنه في مرحلة انتظار "تقييم حالته".


في المقابل، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن مدة غياب "هذا النوع من الإصابة تتراوح عادة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".




كلمات متعلقة

لاعب, جديد, ينضم, إلى, قائمة, المصابين, في, ريال, مدريد,

تابعونــا

برشلونة يغري سان جيرمان باسم جديد ضمن صفقة نيمار برشلونة يغري سان جيرمان باسم جديد ضمن صفقة نيمار 2019-08-29 | 16:20:13

شهدت مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان، والتي يسعى خلالها الفريق الكتالوني...

ديمبلي: رحيلي عن برشلونة هراء ديمبلي: رحيلي عن برشلونة هراء 2019-08-29 | 12:56:31

أنهى الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، الجدل المُثار حول مستقبله قبل نهاية...

سان جيرمان يرفض عرض برشلونة بشأن نيمار سان جيرمان يرفض عرض برشلونة بشأن نيمار 2019-08-29 | 11:27:53

ذكرت تقارير إذاعية، أن باريس سان جيرمان رفض آخر العروض المقدمة من برشلونة، لضم...

اليوم - قرعة دور المجموعات لأبطال أوروبا.. مجموعة الموت تلوح بالأفق اليوم - قرعة دور المجموعات لأبطال أوروبا.. مجموعة الموت تلوح بالأفق 2019-08-29 | 10:30:13

سيكون عشاق كرة القدم، اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة،...

ميسي ورونالدو وفان دايك يتنافسون على لقب أفضل لاعب في أوروبا ميسي ورونالدو وفان دايك يتنافسون على لقب أفضل لاعب في أوروبا 2019-08-29 | 08:42:37

يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس الفائز بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019...

زيدان يرفض المخاطرة بهازارد زيدان يرفض المخاطرة بهازارد 2019-08-28 | 23:38:51

قرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عدم المخاطرة بنجمه البلجيكي إيدين...

وكيل ديمبلي يصدم برشلونة وكيل ديمبلي يصدم برشلونة 2019-08-28 | 19:55:57

وجه موسى سيسوكو وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، صفعة قوية لإدارة...

صدمة في برشلونة.. إصابة جديدة لميسي وغيابه سيطول صدمة في برشلونة.. إصابة جديدة لميسي وغيابه سيطول 2019-08-28 | 15:55:16

تلقى نادي برشلونة الإسباني، صدمة قوية صباح اليوم الأربعاء، بعد تجدد إصابة هدافه...

إنتر ميلان يتفق مع "الشياطين الحمر" على استعارة سانشيز إنتر ميلان يتفق مع "الشياطين الحمر" على استعارة سانشيز 2019-08-28 | 14:22:30

بات انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إنتر...

سان جيرمان سيرد فوراً على عرض برشلونة سان جيرمان سيرد فوراً على عرض برشلونة 2019-08-28 | 13:15:05

كشفت تقارير صحف فرنسية، ان قادة نادي باريس سان جيرمان يناقشون العرض الذي قدمه وفد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرق مجد الكروم حادث طرق ذاتي سائق اصابة شرطة اسعاف جبل الشيخ ثلوج موقع تزلج فتح ابوابه استقبال المتنزهين زوار دارين طاطور فيسبوك نشر ستاتوس تحريض عمليات قرية الرينة مسيرة الاعياد ابتدائية د طرعان طلاب مصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس اصابة متوسطة لطفل من سخنين سقط عليه تلفاز مستشفى نهاريا تكريم المربية سميحة نصار مدينة تقاعد خروجها خدمة 35 عاما مشاركة واسعة تخليص طفل رضيع نسي داخل سيارة خصوصية توثيق اطلاق نار فيديو شابين المكر ملثمان مسدس بندقية تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة تخليص سائق اصابة علق داخل انقلاب شاحنة قرب القدس بيت شيمش نحشونشاحنة انقطاع تيار كهربائي احتراق محطة وقود طمرة كاد يحدث كارثةالسجن سخنين دير حنا تهمة خلية داعش داخل اسرائيل تنفيذ دبور هدف عالمي مؤنس جراسهوبر بازل السويسري الدوري الناصرة مهاجم خالد ياسين زوج شقيق المرحومة امنة ياسين طمرة مقتل طعن بيت حامل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com