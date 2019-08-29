لاعب, جديد, ينضم, إلى, قائمة, المصابين, في, ريال, مدريد,

انضم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إيسكو، إلى قائمة المصابين في النادي الملكي، إثر تعرضه لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، بحسب ما أعلن الفريق، اليوم الأربعاء.

وأفاد النادي في بيان بأنه "بعد الفحص الذي أجري اليوم (الأربعاء) من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد للاعب إيسكو، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين اليمنى للفخذ".ولم يحدد الريال مدة غياب لاعبه، مؤكدا أنه في مرحلة انتظار "تقييم حالته".في المقابل، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن مدة غياب "هذا النوع من الإصابة تتراوح عادة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".