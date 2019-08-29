ميريام, فارس, تحتفل, بعيد, زواجها, الخامس, بطريقة, غير, اعتيادية,

وغرّدت: “نحتفل بعيد زواجنا الخامس، ونعيد إحياء وعودنا بطريقة مميزة وغير اعتيادية”.

احتفلت الفنانة ميريام فارس بعيد زواجها الخامس، ونشرت صوراً لها بالفستان الأبيض وباقة ورد لافتة من إحدى المدن الأجنبية، كما لو أنّها في يوم زفافها.

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