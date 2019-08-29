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ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها الخامس بطريقة غير اعتيادية



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احتفلت الفنانة ميريام فارس بعيد زواجها الخامس، ونشرت صوراً لها بالفستان الأبيض وباقة ورد لافتة من إحدى المدن الأجنبية، كما لو أنّها في يوم زفافها.



وغرّدت: “نحتفل بعيد زواجنا الخامس، ونعيد إحياء وعودنا بطريقة مميزة وغير اعتيادية”.




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