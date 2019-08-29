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يركا: اطلاق نار على واجهة المجمع التجاري البيغ



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أقدم مجهولون صباح اليوم الخميس باطلاق وابل من الرصاص صوب المجمع التجاري البيغ في يركا .



 مّما أدّى إلى تحطم الواجهة الزجاجية للمجمع التجاري، فيما لم يبلغ عن أي اصابات بشرية تذكر.




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