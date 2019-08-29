يركا:, اطلاق, نار, على, واجهة, المجمع, التجاري, البيغ,

مّما أدّى إلى تحطم الواجهة الزجاجية للمجمع التجاري، فيما لم يبلغ عن أي اصابات بشرية تذكر.

أقدم مجهولون صباح اليوم الخميس باطلاق وابل من الرصاص صوب المجمع التجاري البيغ في يركا .

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