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الشرطة تسلم مدلين عيسى من كفرقاسم وشفاء أبو غالية من القدس اوامر ابعاد عن المسجد الأقصى



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سلمت الشرطة في مدينة القدس اليوم الخميس كل من مدلين عيسى مديرة مشروع قوافل الأقصى في جمعية الأقصى وشفاء أبو غالية من القدس أوامر ابعاد عن المسجد الأقصى لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة اشهر وذلك بتهم الاخلال ب "النظام والامن داخل المسجد الأقصى".



جمعية الأقصى تستنكر هذا القرار التعسفي الظالم والخطوات الإرهابية التي رافقت اعتقال الأخوات مدلين عيسى وشفاء أبو غالية والتحقيق معهما والذي انتهى بقرار ابعاد مدلين لمدة أربعة اشهر وشفاء لمدة شهرين، وترى جمعية الأقصى ان هذه الخطوات التعسفية تهدف الى إرهاب المسلمين والمصلين الذين يشدون الرحال لثنيهم عن مواصلة مشاريع شد الرحال والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.


من جانبها اكدت مدلين عيسى المبعدة عن الأقصى: " ان قرار الابعاد لن يباعد قلوبنا وارواحنا عن المسجد الاقصى المبارك وسنبقى خداما للمسجد ولمدينة القدس من كل مكان وفي كل زمان، وهذه الخطوات تزيد من عزيمتنا لتكثيف قوافل شد الرحال الى الأقصى المبارك".






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