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ديمبلي: رحيلي عن برشلونة هراء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أنهى الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة، الجدل المُثار حول مستقبله قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بتأكيد استمراره في صفوف البلوجرانا.



وقال ديمبلي، اليوم الخميس، خلال تصريحات نقلتها قناة "كانال بلس" الفرنسية: "لن أرحل عن برشلونة".


وأضاف: "80% مما ينشر عني في الصحافة هراء، لن أرحل عن الفريق".


يذكر أن موسى سيسوكو، وكيل أعمال ديمبلي، نفى تماما خلال الساعات الأخيرة، وجود أي رغبة للاعب في الرحيل، وشدد على اعتزامه البقاء بنسبة 100%.


وارتبط اسم ديمبلي بالرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ضمن صفقة استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث يحاول كلا الناديين إقناع اللاعب الفرنسي بذلك.


وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، تحدث مع ديمبلي، وكذلك توماس توخيل مدرب الفريق الباريسي، إلى جانب إريك أبيدال، السكرتير الفني في للنادي الكتالوني، لإقناعه بالانتقال لسان جيرمان، دون جدوى فيما يبدو.




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