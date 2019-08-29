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سيدة تنجب طفلة بعد وفاتها سريريا منذ 3 أشهر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية واقعة غريبة من نوعها في جمهورية التشيك شهدت ولادة طفلة على الرغم من إعلان الأطباء منذ أكثر من ثلاثة أشهر عن وفاة والدتها سريريا .



حيث كانت الأم التي تبلغ من العمر 27 عاما قد أصيبت في الأسبوع ال 16 من الحمل بإصابة في المخ وتدهورت حالتها الصحية بشكل كبير أثناء نقلها إلى المستشفى .

 وأعلن الأطباء بمستشفى ” برنو ” الجامعي موتها سريريا بعد توقف مخها عن العمل .


وللحفاظ على الجنين قام الأطباء بوضع الأم على أجهزة دعم الحياة .


وعند وصول الأم للأسبوع ال 34 من الحمل نجح الأطباء في إخراج الطفلة من خلال إجراء عملية قيصرية وبعد ذلك تم وقف أجهزة دعم الحياة عنها .


وكشف الأطباء أن الطفلة ولدت بصحة جيدة وبوزن 1.‏2 كيلو جرام .. وأن ما حدث هو معجزة لا نظير لها في العالم .


وتعيش الطفلة مع والدها في الوقت الحالي منذ مطلع الإسبوع الجاري حيث تمت الولادة بمنتصف شهر أغسطس .




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