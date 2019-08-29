سيدة, تنجب, طفلة, بعد, وفاتها, سريريا, منذ, 3, أشهر,

نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية واقعة غريبة من نوعها في جمهورية التشيك شهدت ولادة طفلة على الرغم من إعلان الأطباء منذ أكثر من ثلاثة أشهر عن وفاة والدتها سريريا .

حيث كانت الأم التي تبلغ من العمر 27 عاما قد أصيبت في الأسبوع ال 16 من الحمل بإصابة في المخ وتدهورت حالتها الصحية بشكل كبير أثناء نقلها إلى المستشفى .وأعلن الأطباء بمستشفى ” برنو ” الجامعي موتها سريريا بعد توقف مخها عن العمل .وللحفاظ على الجنين قام الأطباء بوضع الأم على أجهزة دعم الحياة .وعند وصول الأم للأسبوع ال 34 من الحمل نجح الأطباء في إخراج الطفلة من خلال إجراء عملية قيصرية وبعد ذلك تم وقف أجهزة دعم الحياة عنها .وكشف الأطباء أن الطفلة ولدت بصحة جيدة وبوزن 1.‏2 كيلو جرام .. وأن ما حدث هو معجزة لا نظير لها في العالم .وتعيش الطفلة مع والدها في الوقت الحالي منذ مطلع الإسبوع الجاري حيث تمت الولادة بمنتصف شهر أغسطس .