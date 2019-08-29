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حفيدتا هيفاء وهبي في صورة جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة لابنتيها.



وعلقت “زينب” عبر حسابها بإنستجرام: “سعادتي، رهف فواز ودانييلا فواز، ما شاء الله”.

 زينب هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها رجل الأعمال اللبناني نصر فياض، وانفصلت عنه بسبب رغبتها في دخول الفن، وعاشت “زينب” مع والدها، وترفض “هيفاء” الحديث عن ابنتها في أي من البرامج.






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