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اطلاق نار في ام الفحم واصابة شاب بجراح متوسطة



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اصيب ظهر اليوم الخميس شاب باصابات متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في منطقة الجدوع بام الفحم .



حيث هرعت الطواقم الطبية لمركز النور الطبي الى المكان وقامت بتقديم العلاج الاولي للمصاب ومن ثم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج


هذا وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث




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