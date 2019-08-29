اطلاق, نار, في, ام, الفحم, واصابة, شاب, بجراح, متوسطة,

حيث هرعت الطواقم الطبية لمركز النور الطبي الى المكان وقامت بتقديم العلاج الاولي للمصاب ومن ثم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاجهذا وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث

اصيب ظهر اليوم الخميس شاب باصابات متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في منطقة الجدوع بام الفحم .

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