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فيديو واحد للطفل اسماعيل يوسف أبو مرسة "سوبر سمعة" من اللد يحصد 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





حصد فيديو "الحقيبة المدرسية " للطفل اسماعيل يوسف أبو مرسة "سوبر سمعة" 7 أعوام من مدينة اللد على 100 مليون مشاهدة على قناته في اليوتيوب " سوبر سمعة - Super Somaa " . 


حيث تدور أحداث الفيديو حول الإختيار الصحيح للحقيبة المدرسية بما يتناسب مع عمر الطفل واحتياجاته ، بحيث تكون فرح ابنة الثلاثة أعوام تطلب حقيبة أكبر من عمرها وبعد محاولات سوبر سمعة لإقناعها بالإستعانة بصاحب المكتبة تختار حقيبة مناسبة لها . 


ويعتبر اليوتيوب من أقوى المنصات الإعلامية التي يعتبرها نجوم "السوشال ميديا " منصة لعرض مواهبهم وأفكارهم للجمهور ، ويعتبر سمعة وأخته فرح أصحاب شخصية قوية ومؤثره ومحبوبه عند الأطفال في الشارع المحلي والوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم ، حيث بلغت عدد المشاهدات في قناته 750 مليون مشاهدة . وعدد مشتركي قناته 1.8m مليون


ولقى سوبر سمعة رواجا كبيرا من قبل الاطفال وذلك لصغر سنه ولان اداءه ليس متصنعاً بل حقيقي


وقد حصل سوبر سمعة مقابل مجهوده على اليوتيوب مؤخرا على الدرع الذهبي والذي يعتبر من اهم جوائز اليوتيوب في العالم

ولقى سوبر سمعة رواجا كبيرا من قبل الاطفال وذلك لصغر سنه ولان اداءه ليس متصنعاً وانما حقيقي ملائم لجيله




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