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سخنين - اعتقال شاب بشبهة حيازة سلاح وذخيرة ومخدرات



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اعتقلت الشرطة شابا 27 عاما من سخنين بعد ضبط مسدس وكمية من الذخيرة ومخدرات من نوعي حشيش وماريحوانا يقدر ثمنها بحوالي 170 الف شيكل .



الشرطة اعتقلت المشتبه به والمحكمة بدورها مددت اعتقاله ، واليوم الخمبس تم تقديم لائحة اتهام وطلب اعتقال بحق الشاب حتى انتهاء الاجراءات القانونية بحقه .




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