سخنين - اعتقال شاب بشبهة حيازة سلاح وذخيرة ومخدرات

اعتقلت الشرطة شابا 27 عاما من سخنين بعد ضبط مسدس وكمية من الذخيرة ومخدرات من نوعي حشيش وماريحوانا يقدر ثمنها بحوالي 170 الف شيكل .

الشرطة اعتقلت المشتبه به والمحكمة بدورها مددت اعتقاله ، واليوم الخمبس تم تقديم لائحة اتهام وطلب اعتقال بحق الشاب حتى انتهاء الاجراءات القانونية بحقه .